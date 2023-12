वर्ल्ड कप में मिली हार की निराशा से...साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले क्या बोले राहुल द्रविड़ ?

सेंचुरियन. भारत और साउथ अफ्रीका की टीम 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होगी. वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत के कई सीनियर खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा होंगे. टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों विश्व कप फाइनल में मिली हार पर कहा है कि पेशेवर खिलाड़ी निराशा से जल्द से जल्द उबरने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं.

द्रविड़ ने यहां पत्रकारों से नई चुनौतियों के बारे में कहा, वह दिल तोड़ने वाली हार थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपको तेजी से आगे बढ़ना होता है और हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला है और यह सभी श्रृंखलाएं एक अन्य आईसीसी प्रतियोगिता (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल) के लिए क्वालीफाई करने के संदर्भ में काफी मायने रखती है.

पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड़ ने कहा, आपके पास निराशा में डूबे रहने के लिए वक्त नहीं होता, आपको उससे उबरकर आगे बढ़ना होता है और हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा बहुत अच्छी तरह से किया, हम निराश थे लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं. मुझे लगता है कि हमारी वनडे टीम ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करके श्रृंखला जीती. उन्होंने कहा, खिलाड़ी निराशा से उबरकर आगे बढ़ने में माहिर होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा करना सिखाया जाता है. आपको इससे बाहर निकलना होता है और आप लंबे समय तक निराशा के साथ नहीं जी सकते हैं, इससे अगले मैच में आपका प्रदर्शन प्रभावित होगा.

India coach Rahul Dravid on the Proteas ahead of #BoxingDayTest in Centurion.

