विश्व कप 2023 खेलने के लिए तैयार हैं 38 साल के दिनेश कार्तिक; फैंस से कहा- आप मुझे वहां जरूर देखेंगे

भारत में पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी विश्व कप 2023 टूर्नामेंट से पहले बीसीसीआई (BCCI) के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह किसे मौका दिया जाय. दरअसल भारत के स्थाई विकेटकीपर पंत पिछले साल हुई एक कार दुर्घटना में चोटिल होने के बाद घुटने की सर्जरी करवाकर फिलहाल एनसीए में रीहैब से गुजर रहे हैं. हालांकि पंत की रिकवरी सही दिशा में जा रही है लेकिन उनके विश्व कप तक फिट होने की कोई गुंजाइश नहीं है.

बीसीसीआई के सामने पंत की जगह विश्व कप स्क्वाड में चुनने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें- केएल राहुल (KL Rahul), ईशान किशन (Ishan Kishan), संजू सैमसन (Sanju Samson) शामिल हैं. इस बीच सीनियर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भी अपनी दावेदारी पेश की.

38 साल के कार्तिक ने सोशल मीडिया के जरिए आगामी वनडे विश्व कप 2023 में अपनी भागीदारी की पुष्टि की. जिसके बाद से इंटरनेट पर हलचल मची हुई है.

दरअसल कार्तिक एक फैन के सवाल का जवाब दे रहे हैं थे, जिसने विश्व कप के लिए चुने जाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों सैमसन, इशान और राहुल के विकल्पों में कार्तिक का नाम दिया था.