AFG vs ENG: यह लम्हा बहुत खास है, जीत के बाद मुजीब को गले लगाकर रोने लगा नन्हा फैन

अफगानिस्तान ने रविवार को इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप 2023 में इतिहास रच दिया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर हुए इस मुकाबले में इंग्लिश टीम को 69 रन से हार मिली.

इस जीत के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी तो खुश थे ही फैंस भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. हशतमुल्लाह शाहिदी की टीम ने टूर्नमेंट में फेवरिट में शुमार इंग्लैंड का शिकार किया.

मैच के बाद एक युवा फैन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया. उसकी आंखों में आंसू आ गए. और इस बीच उसकी तस्वीर वायरल हो रही है.

फैन ने इस जीत के बाद अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब-उर-रहमान को जाकर गले लगा लिया.

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर 285 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.3 ओवर में सिर्फ 215 रन पर सिमट गई. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में अफगानिस्तान की टीम की सिर्फ दूसरी जीत है. इससे पहले साल 2015 में उसने स्कॉटलैंड को एक विकेट को हराया था.

जीत के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने रविवार को यहां कहा कि मौजूदा विश्व चैम्पियन पर जीत से आने वाले मैचों में अफगानिस्तान के हौसले बुलंद रहेंगे.

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के 57 गेंद में 80 रन के बाद मुजीबुर रहमान ( 28 रन और तीन विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान ने इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया.

Pictures of the day I would like to dedicate my man of the match award to the earthquakes victims and their families in Afghanistan. pic.twitter.com/VraFd8MZQA

— Muj R 88 (@Mujeeb_R88) October 15, 2023