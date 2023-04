Vamika को डेट पर ले जाना चाहता है यह नन्हा फैन? Kohli से की खास गुजारिश

आईपीएल 2023 के 24वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपने घर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आठ रन से हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में फैंस की गजब की दीवानगी देखी गई. एक धोनी का फैन अपने आइडल को देखने के लिए सात समंदर पार यानी न्यूयॉर्क से यहां पहुंचा था तो वहीं, एक फैन कोहली को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था. लेकिन इन सबके बीच एक फैन ऐसा भी था जो न तो कोहली का फैन था और न ही धोनी का. बल्कि ये फैन आया था कोहली की बेटी वामिका के लिए.

बैंगलोर और चेन्नई के बीच ‘ साउदर्न डर्बी’ में हुए इस मुकाबले दौरान कैमरे पर एक छोटा बच्चा प्लेकार्ड पकड़े नजर आया जिस पर लिखा था- ‘विराट अंकल, क्या मैं वामिका को डेट पर ले जा सकता हूं?’ इसके बाद तो इस नन्हे फैन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी वायरल हो गई.

हालांकि कुछ फैंस को ये तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने इस नन्हें फैन के माता-पिता को खरी-खोटी सुना दी.

एक यूजर ने लिखा, “अगर मैं वामिका के माता-पिता होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता! माता-पिता भी सोशल मीडिया के इस जुनून को रोकें! बच्चे नहीं बल्कि तुम गलत हो.”