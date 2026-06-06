सचिन तेंदुलकर नहीं इस भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी, टीम इंडिया में सिलेक्शन से मंडराया खतरा

युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के लिए शनिवार (6 जून 2026) का दिन खास बन गया. उन्हें पहली बार भारतीय टी20 टीम में चुना गया है. 15 वर्षीय इस बल्लेबाज ने इस सीजन आईपीएल में जमकर धमाल मचाया था. वैभव सीजन के अंत तक इस लीग के 5 बड़े खिताब अपने नाम किए थे, जिनमें सबसे (ऑरेंज कैप) ज्यादा रन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन, मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब चुना गया.
एक ही सीजन में इतना बड़ा धमाका मचाने के बाद वैभव को अब भारतीय टीम में एंट्री की उम्मीद थी और आईपीएल के पहली ही बार भारतीय टीम के चयन के लिए बैठी चयन समिति ने उन्हें टीम इंडिया में एंट्री दे दी. भारतीय पुरुष टीम में वैभव अब सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं.
इससे पहले दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकल भारतीय मैन्स टीम के सबसे युवा क्रिकेटर बने थे, जिन्हें 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में चुना गया था. तब भारत को पाकिस्तान का दौरा करना था. सचिन ने यहां 15 नवंबर 1989 को टेस्ट डेब्यू करते हुए 16 साल 205 दिन की उम्र में यह कीर्तिमान अपने नाम किया था.
वह तब भारत के सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. इसके बाद महिला भारतीय टीम शैफाली वर्मा ने 24 सितंबर 2019 को यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल से अपना इंटरनेशनल डेब्यू जब किया, तब वह सिर्फ 15 साल 239 दिन की थीं.
वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उनकी उम्र 6 जून 2026 को 15 साल 71 दिन की है. अब वह 26 जून से 11 जुलाई के दौरान आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. इस दौरान अगर उन्हें अगर शेड्यूल 7 टी20I मैचों में से किसी भी मैच में अपने इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल जाता है तो वह 15 साल 107 दिन की उम्र तक टीम इंडिया में अपना डेब्यू कर लेंगे.
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