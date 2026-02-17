  • Hindi
भारतीय मूल के कनाडाई युवराज सामरा ने रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के कनाडाई खिलाड़ी युवराज सामरा ने शतक जमाकर नया इतिहास रच दिया है. वह इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में शतक जमाने वाले खिलाड़ी हैं.

Published date india.com Updated: February 17, 2026 12:41 PM IST
Yuvraj Samra
युवराज सामरा @Instagram

Yuvraj Samra Smashes Hundred vs New Zealand in T20 World Cup 2026: कनाडा की टीम में खेल रहे भारतीय मूल के बल्लेबाज युवराज सामरा (Yuvraj Samra) ने मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जमाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 19 साल 141 दिन की उम्र में यह कारनामा अपने नाम किया. इस उपलब्धि के साथ ही युवराज ने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद का 12 साल पुराना रिकॉर्ड भी धवस्त कर दिया, जिन्होंने 22 साल 127 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में शतक जमाया था. इसके अलावा सामरा असोसिएट देशों में टी20 वर्ल्ड कप कप में शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं.

पारी की पहली गेंद से 20वें ओवर तक की बैटिंग

ओपनिंग पर आए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की पहली गेंद से पारी के अंतिम ओवर तक बैटिंग की. उन्होंने 65 बॉल की अपनी पारी में 11 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 110 रन बनाए. वह अंतिम ओवर में जेकब डफी का शिकार बने.

T20 WC में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

  • 19 साल 141 दिन – युवराज समरा (CAN) बनाम NZ, चेन्नई, 2026*
  • 22 साल 127 दिन – अहमद शहजाद (PAK) बनाम BAN, मीरपुर, 2014
  • 23 साल 156 दिन – सुरेश रैना (IND) बनाम SA, ग्रोस आइलेट, 2010
  • 25 साल 83 दिन – एलेक्स हेल्स (ENG) बनाम SL, चटगाँव, 2014
  • 25 साल 327 दिन – ग्लेन फिलिप्स (NZ) बनाम SL, सिडनी, 2022

कभी सुरेश रैना के नाम था यह वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साल 2010 में भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने 23 साल की उम्र में शतक जमाकर सबसे पहले यह रिकॉर्ड अपे नाम किया था. इसके पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने 2014 में मीरपुर में तोड़ा था. अब कनाडा के युवराज सामरा ने इस पर अपना नाम लिख दिया है.

इस मैच में कनाडा की पारी का हाल

इस मैच की बात करें तो ग्रुप D में मौजूद कनाडा यह अपना तीसरा मैच खेल रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर उसने पहले बैटिंग का फैसला किया और यहां युवराज और कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने उसे शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 50 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर तक मिलकर बल्लेबाजी की यहां काइल जेमीसन ने बाजवा (36) को आउट कीवी टीम को पहली सफलता दिलाई.

इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सामरा का पहला शतक

युवराज ने काइल जेमीसन को हो पारी के 17वें ओवर में चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया. यह T20I में उनका पहला ही शतक है. उनकी इस पारी के दम पर कनाडा ने न्यूजीलैंड के सामने 174 रनों का दमदार लक्ष्य रखा है. कनाडाई टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए.

