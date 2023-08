Yuvraj Singh and Hazel Keech welcome baby girl: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की पत्नी हेजल कीच (Hazel Keech) ने बेटी को जन्म दिया है. युवराज ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की. युवराज के दूसरी बार पिता बनने की खबर मिलते ही फैंस अपने चहेते क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं.

युवराज ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर तस्वीर शेयर कर लिखा, “रातों में जगना अब खुशनुमा हो गया है…नन्ही राजकुमारी ऑरा के आने से हमारा परिवार पूरा हो गया है. बता दें, युवराज और हेजल का एक बेटा भी है जिसका नाम ओरियन है. बेटे का जन्म जनवरी 2022 में हुआ था.

युवराज ने शेयर की फैमिली फोटो

युवराज की इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस पोस्ट को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक फैन ने पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा, “बधाई हो.” दूसरे फैन लिखा, “भगवान आपके परिवार को आशीर्वाद दे.” युवराज को पिता बनने की खुशी के मौके पर फैंस इमोजी के जरिए भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

हेजल एक ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी हैं और साल 2013 में’बिग बॉस’ के सातवें सीजन में भी हिस्सा ले चुकी हैं. साथ ही वह सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में भी करीना कपूर के साथ नजर आईं थी. हेजल और युवराज की सगाई 2015 में 12 नवंबर को हुई थी.इसके करीब एक साल बाद 30 नवंबर 2016 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. ये शादी सिख रीति रिवाज से हुई थी.