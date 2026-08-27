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नेपाल की बाढ़ त्रासदी पर युवराज सिंह ने जताया शोक, बोले- नेपाली लोगों की हिम्मत उन्हें मुश्किल से निकाल लेगी

नेपाल की भयानक बाढ़ पर युवराज सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि नेपाल के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं खासतौर से जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं. उनका जज्बा उन्हें इस मुश्किल दौर से उबारेगा.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 27, 2026, 4:18 PM IST
Yuvran Singh on Nepal Flood
युवराज सिंह ने नेपाल की बाढ़ पर जताया शोक (तस्वीर: facebook and IANS)

भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय बाढ़ से मची भीषण तबाही का दंश झेल रहा है. बुधवार को यहां नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर टूटने से भोटेकोशी नदी में अचानक बढ़े जलस्तर ने तबाही का रूप ले लिया. पल भर में यह नदी आपे से बाहर हो गई और फिर इसकी जद में जो भी कुछ आया उसे बहाते हुए अपने साथ ले गई. नेपाल में इस बाढ़ से अब तक करीब 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता बताए जा रही हैं. इस शक्तिशाली बाढ़ में भोटेकोशी नदी की जद में आए घर, पुल, गाड़ियां और नेपाल के पावर प्रोजेक्ट्स सब तिनके की तरह बह गए. टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इस बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा, ‘नेपाल में बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है. मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जो इससे प्रभावित हुए हैं, खासकर उन परिवारों के साथ जो अभी भी अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है, नेपाल के लोगों की हिम्मत उन्हें इस बहुत मुश्किल समय से निकाल लेगी.’

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नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ऐरी और संदीप लामिछाने ने देश के कई हिस्सों में आई भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड पर चिंता जताई है. दोनों क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर लोगों से सावधान रहने और हालात बिगड़ने पर सुरक्षा के तरीके अपनाने की अपील की है.ऐरी ने बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर दुख जताया. उन्होंने खास तौर पर त्रिशूली नदी के पास रहने वाले लोगों से सावधान रहने और बढ़ते पानी के लेवल को लेकर चिंता के बीच जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की.

संदीप लामिछाने ने लिखा, ‘कृपया नदियों, झरनों, बाढ़ वाली सड़कों, पुलों और दूसरी ज्यादा खतरे वाली जगहों से बचें. पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे जानी-पहचानी जगहें भी असुरक्षित हो सकती हैं. अगर आप किसी प्रभावित इलाके में हैं, तो सावधान रहें, जानकारी रखें और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. कृपया सुरक्षित रहें और एक-दूसरे का ध्यान रखें.’

नेपाल के तीन जिलों में भोटेकोसी नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाही मची है. 26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. यह बाढ़ तब आई जब भोटेकोसी नदी की सहायक नदी ‘ल्हेन्डे’ का प्रवाह एक हिमस्खलन के कारण रुक गया. इसके बाद सबसे पहले नेपाल-चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी क्षेत्र में स्थित तिमुरे गांव प्रभावित हुआ.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को इस आपदा के आने का कोई अंदाजा नहीं था. बाढ़ आने के समय लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लगे हुए थे. अचानक आई बाढ़ से अब तक 177 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है. नेपाल के इस कठ‍िन समय में भारत के साथ-साथ अन्‍य देश पूरा सहयोग कर रहे हैं. नेपाल में आई जल आपदा को देखते हुए भारत मदद का हाथ बढ़ाते हुए लगातार राहत सामग्री भेजने का अभियान जारी रखे हुए है.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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