कभी स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में जड़े थे छह छक्के, अब युवराज सिंह ने बताया- लाल गेंद का सबसे खतरनाक गेंदबाज

Yuvraj Singh Wish Stuart Broad For His Retirement: इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के साथ भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की भी खास यादें जुड़ी हैं. युवराज ही वह बल्लेबाज थे, जिन्होंने पहले टी20 वर्ल्ड कप में ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कीर्तिमान बनाया था. लेकिन इसके बाद से युवी ब्रॉड की गेंदबाजी की हमेशा तारीफ करते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया तो भी युवी इस तेज गेंदबाज की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि यह ओवल टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा. इसके बाद वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे. ब्रॉड के इस ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया. वह टेस्ट क्रिकेट में 602 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और उनसे सीनियर तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अभी भी इंग्लैंड के लिए लाल गेंद के इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जबकि वह 41 साल के हो चुके हैं.