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Yuvraj Singh Says Do Not Know What The Issue Between Kapil Dev And My Father But I Would Like To Apologise

मेरे पिता और कपिल देव में कैसा रिश्ता था मैं नहीं जानता, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था: युवराज सिंह

भारत के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह का एक ताजा इंटरव्यू आया है. इसमें उन्होंने अपने पिता के खराब व्यवहार के लिए भारत दो महान कप्तानों से माफी मांगी है. साथ ही कहा कि कपिल देव से उनके पिता के रिश्तों के बारे में वह कुछ नहीं जानते...

युवराज सिंह @Instagram

भारत के पूर्व चैम्पियन ऑलराउंडर और उसकी झोली में दो-दो वर्ल्ड कप खिताब (T20 और वनडे वर्ल्ड कप) जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का ताजा इंटरव्यू सामने आया है. इस इंटरव्यू में युवराज ने भारत के दो महान क्रिकेटरों पर उनके पिता द्वारा की गईं, भद्दी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के कपिल देव के साथ रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. उन्होंने कहा कि मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था.

युवराज ने इस पॉडकास्ट में कहा कि वह अपने पिता की इन विवादित बातों से सहमत नहीं हैं और इन खिलाड़ियों से ‘दिल से माफी मांगते’ हैं. युवराज ‘स्पोर्ट्स तक’ के साथ इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपने करियर और अपनी नई भूमिकाओं समेत क्रिकेट के कई पहलुओं पर चर्चा करते दिखाई दिए हैं. उन्होंने यहां खुलकर अपने पिता के उस विवादित मुद्दे पर बात की जिसमें उन्होंने टीम इंडिया से उनके बाहर होने के लिए धोनी को दोषी ठहराया था और साथ ही उन्होंने बीते समय में चयन के मुद्दों को लेकर भी कपिल को गाली दी थी.

युवराज ने कहा, ‘मैं कपिल और एम एस धोनी से इन टिप्पणियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि कपिल पाजी भारत के लिए एक महान खिलाड़ी रहे हैं. उनके (योगराज और कपिल) बीच कैसा रिश्ता था, मुझे नहीं पता, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था.’

उन्होंने कहा, ‘मैं धोनी के साथ खेला हूं और उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर मेरी उम्मीदें थीं. लेकिन मेरे पिता ने उनके बारे में जो कहा, ‘मैंने उनसे कहा कि यह ठीक नहीं है.’

भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत के नायक रहे इस आलराउंडर ने कहा, ‘मैंने उनसे कहा ‘यह ठीक नहीं है क्योंकि इसका असर मुझ पर पड़ता है. मैं उनके साथ खेला हूं और मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में ये बातें नहीं कहें.’

युवराज ने कहा कि कपिल और धोनी दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पिता के बयान किसी भी तरह से उनके अपने विचारों को नहीं दिखाते हैं.

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उन्होंने कहा, ‘जो कोई भी कारण हों, आप जानते हैं कि वे क्या हैं. लेकिन मैं उन दोनों से इन शब्दों के लिए ईमानदारी से माफी मांगना चाहूंगा लेकिन वे यह भी जानते हैं कि ये शब्द मेरे नहीं हैं. क्रिकेटर के तौर पर, उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया है, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है.’

(एजेंसी से)