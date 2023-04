Hindi Cricket Hindi

50वें जन्मदिन पर युवराज सिंह, वीरेंदर सहवाग के साथ पूरे क्रिकेट जगत ने सचिन तेंदुलकर को दी बधाई

अपने शानदार करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर ने 664 मैचों में 34,357 रन बनाने के साथ और 201 विकेट लिए हैं. सचिन एकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं.

सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल 2023 को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं (Twitter/Mumbai Indians)

भारतीय क्रिकेट जगत ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सोमवार, 24 अप्रैल को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर कई पूर्व साथी खिलाड़ियों के साथ युवा भारतीय क्रिकेटरों ने भी सचिन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी.

बीसीसीआई ने ट्विटर पोस्ट के जरिए भारत के सबसे महान बल्लेबाज के जन्मदिन का जश्न मनाया. बोर्ड ने सचिन के करियर की शानदार उपलब्धियों को याद किया- जिसमें 664 मैचों में 34,357 रन और 201 विकेट शामिल हैं. सचिन एकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं.

6⃣6⃣4⃣ intl. matches

3⃣4⃣3⃣5⃣7⃣ intl. runs

The only cricketer to score intl. hundreds

The 2⃣0⃣1⃣1⃣ World Cup-winner Here’s wishing the legendary and ever-so-inspirational @sachin_rt a very happy 5⃣0⃣th birthday #TeamIndia pic.twitter.com/iyP0CfjTva — BCCI (@BCCI) April 24, 2023

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भी तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई दी. आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की कवर फोटो पर तेंदुलकर की तस्वीर लगाकर भारतीय दिग्गज को सम्मान दिया.

Another half-century for Sachin Tendulkar A legend of cricket through the years #50forSachin pic.twitter.com/e5mG2MQfTo — ICC (@ICC) April 24, 2023



आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने भी अपने खिलाड़ी, कप्तान और अब मेंटोर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी.

2011 विश्व कप विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे तेंदुलकर को टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीरीज और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया को जरिए बधाई दी.

He came, he played & he conquered hearts for 4 generations! Good days or bad days, no runs or 100 runs, his head was always held high and feet firmly planted on the ground. He taught us that following the right process leads to long-term progress! pic.twitter.com/uHJe8sANw9 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 24, 2023



युवराज ने ट्वीट किया, “वो आया, उसने खेला और उसने चार पीढ़ियों के दिलों को जीत लिया! अच्छे दिन हों या बुरे दिन, कोई रन ना बने या 100 रन बने, उनका सिर हमेशा ऊंचा रहता था और पैर मजबूती से जमीन पर टिके रहते थे. उन्होंने हमें सिखाया कि सही प्रक्रिया का पालन करने से लंबे समय तक प्रगति होती है!”

Maidaan par jo aapne kaha , uska ulta hi kiya, toh aaj aapke iconic 50th birthday par toh aapko Shirshasana karke wish karna hi tha. Wish you a very happy birthday @sachin_rt Paaji , aap jiyo hazaaron saal , Saal ke din ho ek crore. #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/awvckIAqc9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 23, 2023

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने मैदान पर सचिन के साथ कई मैचों में भारतीय पारी की शुरुआत की है. दोनों खिलाड़ियों के बीच कई मजेदार किस्से भी हुए हैं जिसे वो आज भी याद करते हैं. इनमें से सबसे मशहूर किस्सा वो था जब सचिन के बार बार धीमे खेलने के लिए कहने पर भी सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में ही बल्लेबाजी करते थे. सहवाग की बल्लेबाजी शैली ही उनकी ताकत थी जिसे बाद में तेंदुलकर ने भी स्वीकार कर लिया और उनसे धीमा खेलने की बात कहना बंद कर दिया.

सचिन के जन्मदिन पर सहवाग ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो शीर्षासन करते नजर आए. वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट किया, “मैदान पर जो आपने कहा, उसका उल्टा ही किया, तो आज आपके प्रतिष्ठित 50वें जन्मदिन पर तो आपको शीर्षासन करके विश करना ही था. आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं सचिन पाजी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक करोड़.”

Happy Birthday @sachin_rt sir You are our constant source of inspiration and I feel very lucky to be able to learn and interact with you everyday in the MI camp pic.twitter.com/q379xmghI9 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) April 24, 2023

भारतीय स्टार बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने भी सचिन को जन्मदिन की बधाई दी. स्काई ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे सचिन, आप हमारे प्रेरणा के निरंतर स्रोत हैं और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि एमआई कैंप में हर रोज आपके साथ सीखने और बातचीत करने में सक्षम हूं.”

Happy 50th birthday @sachin_rt paji! Your passion, skill, and dedication to the game have inspired us all. It’s been an honor to play alongside you and learn from you. Wishing you health, happiness, and many more years of greatness! #Sachin50 #CricketLegend… pic.twitter.com/aiEfd5GFrx — Suresh Raina (@ImRaina) April 24, 2023

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, “50वां जन्मदिन मुबारक हो सचिन पाजी! खेल के प्रति आपके जुनून, कौशल और समर्पण ने हम सभी को प्रेरित किया है. आपको आने वाले कई सालों तक अच्छा स्वास्थ्य और खुशी मिले.”

Happy Birthday @sachin_rt!

You’ve always made the country proud, and inspired youngsters by making them believe in the possibility of dreams coming true!

Keep shining #HappyBirthdaySachin #GodOfCricket pic.twitter.com/Wy6ZrRL2bl — Jhulan Goswami (@JhulanG10) April 24, 2023

भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी ने सचिन के जन्मदिन पर ट्वीट किया, “हैप्पी बर्थडे सचिन! आपने हमेशा ही देश का गौरव बढ़ाया है और युवाओं को अपने सपने पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है. आप ऐसे ही चमकते रहें.”

Always an inspiration! Wishing you the best birthday Master Lots of hugs, love and happiness @sachin_rt pic.twitter.com/JeScw9RAtT — hardik pandya (@hardikpandya7) April 24, 2023

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लिखा, “आप हमेशा से प्रेरणा थे! आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई मास्टर, खूब सारा प्यार और खुशी.”

