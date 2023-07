स्टुअर्ट ब्रॉड के रिटायरमेंट पर युवराज सिंह ने लिखा दिल जीत लेने वाला मैसेज, सिक्सर किंग का पोस्ट वायरल

Yuvraj Singh’s Heartfelt Wishes To Stuart Broad: इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके फैंस को चौंका दिया. उनके रिटायरमेंट पर अब दुनिया भर से शुभकामनाएं आ रही हैं. ऐसे में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी इंग्लिश तेज गेंदबाज के रिटायरमेंट पर दिल जीत लेने वाला खास मैसेज लिखा है. ब्रॉड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा एशेज सीरीज 2023 का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच उनके करियर का अंतिम टेस्ट मैच है. उन्होंने मैच के तीसरे दिन संन्यास की घोषणा की. ब्रॉड इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हो रहे हैं.

युवराज सिंह और स्टुअर्ट ब्रॉड का ऐसा इतिहास है जो क्रिकेट के अधिकतर फैंस को याद रहेगा. युवराज ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार छह छक्के लगाए थे. वह एक रिकॉर्ड है, जोकि क्रिकेट के इतिहास में गूंजता है. युवराज ने ट्विटर पर ब्रॉड के अविश्वसनीय टेस्ट करियर की जमकर सराहना की है.

सिक्सर किंग युवराज ने अपने ट्वीट में लिखा, “ स्टुअर्ट ब्रॉड. अविश्वसनीय टेस्ट करियर के लिए आपको बधाई. टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक और असली दिग्गज. आपकी यात्रा और दृढ़ संकल्प बेहद प्रेरणादायक रहे हैं. भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. ”

यह ब्रॉड की दृढ़ता का प्रमाण है कि अपने टी20 करियर की खराब शुरुआत के बावजूद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को एक मजबूती और खतरनाक गेंदबाज के रूप में स्थापित किया.