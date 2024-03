EXPLAINED! क्या गुरदासपुर से BJP के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे युवराज सिंह? सिक्सर किंग ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को लेकर ऐसी खबरें चल रही है कि वह पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही है, हालांकि ऐसी खबरें महज एक अफवाह हैं. सिक्सर किंग युवी ने खुद इसका खंडन किया है. युवराज ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश करने की मीडिया रिपोर्ट्स को महज एक अफवाह बताया है.

पूर्व ऑलराउंडर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस तरह की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनका जुनून अपने ‘यू वी कैन’ (YOUWECAN) के जरिए लोगों की मदद करना है. उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं है और वह अपने फाउंडेशन यू वी कैन के जरिए लोगों की मदद करना जारी रखेंगे.भारत को दो वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ” मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत, मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं.”

सिक्सर किंग ने आगे लिखा, ” मेरा जुनून विभिन्न क्षमताओं में लोगों का समर्थन और मदद करने में निहित है और मैं अपने फाउंडेशन यू वी कैन के माध्यम से ऐसा करना जारी रखूंगा. आइए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ मिलकर बदलाव लाना जारी रखें.”

इससे पहले, मीडिया में जारी में खबरों में कहा जा रहा था कि युवराज पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. ऐसी खबरें इसलिए आई थी क्योंकि पूर्व ऑलराउंडर ने हाल में अपनी मां शबनम सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं. वैसे भी भगवा पार्टी का गुरदासपुर से सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को पैराशूट से उतारने का इतिहास रहा है.

Contrary to media reports, I’m not contesting elections from Gurdaspur. My passion lies in supporting and helping people in various capacities, and I will continue to do so through my foundation @YOUWECAN. Let’s continue making a difference together to the best of our abilities❤️

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 1, 2024