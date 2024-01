अपना 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से Yuvraj Singh खुश, प्रखर चतुर्वेदी की तारीफ में कही यह बात

नई दिल्ली. कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक के प्रखर चतुर्वेदी (Prakhar Chaturvedi) ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया तो युवी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. युवराज ने इस युवा बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है. प्रखर ने फाइनल में मुंबई के खिलाफ 404 रनों की विशाल पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इससे पहले युवराज ने इस ट्रॉफी के फाइनल में 358 रन ठोके थे, जो प्रखर की पारी से पहले इस टूर्नामेंट के फाइनल में किसी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर था.

युवराज सिंह ने साल 2000 में पंजाब की ओर से बिहार के खिलाफ खेलते हुए 358 रन बनाए थे. इस मैच में युवराज सिंह के खिलाफ एमएस धोनी (MS Dhoni) भी खेले थे, जो विकेटों के पीछे खड़े होकर युवराज की पारी से खौफ खा रहे थे. क्योंकि धोनी तब बिहार के लिए खेल रहे थे और वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इस मैच का हिस्सा थे.

Very happy to see this! Records are meant to be broken and I’m glad to see the future of Indian cricket in safe hands@BCCI @BCCIdomestic https://t.co/zY7pvVaMI7

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 16, 2024