नए रियल्टी शो 'द 50' में नजर नहीं आएंगे युजवेंद्र चहल- धनश्री वर्मा के साथ आने की थीं खबरें
युजवेंद्र चहल को लेकर ऐसी अटकलें चल रही थीं कि वह एक नए रियल्टी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. इस शो में उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा को लेकर भी खबरें ट्रेंड में थे.
टीम इंडिया से दूर चल रहे सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इस बार भले ही विजय हजारे ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बने हों लेकिन फिलहाल क्रिकेट से इतर किसी रियल्टी शो का हिस्सा बनने की भी उनकी कोई योजना नहीं हैं. चहल को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं खूब थीं कि वह एक नए आने वाले रियल्टी शो ‘द 50’ में नजर आ सकते हैं, जहां उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा भी हिस्सा लेती दिख सकती हैं. चहल ने इन अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इन्हें कोरी अफवाह करार दिया है.
बता दें कि चहल और धनश्री ने 2020 में शादी की थी, लेकिन चार साल बाद उनका तलाक हो गया. ऐसे में इन अफवाहों ने लोगों के बीच चर्चा बढ़ा दी. ‘द 50’ एक नया रियलिटी शो है, जो दर्शकों के सामने एक अलग फॉर्मेट के तौर पर पेश किया जाएगा. शो का दावा है कि यह भारतीय रियलिटी टीवी के पुराने नियमों को चुनौती देगा और एक नया अंदाज पेश करेगा. यह शो 1 फरवरी से प्रसारित होने वाला है. इस शो में कंटेस्टेंट के तौर पर कई हस्तियों के नाम सामने आए, इसमें युजवेंद्र चहल का भी नाम शामिल रहा, लेकिन उन्होंने खुद इस अफवाह को गलत ठहराया.
35 वर्षीय चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने बयान में कहा कि जो खबरें उनके किसी रियलिटी शो में भाग लेने की चल रही हैं, वे गलत और अनुमान पर आधारित हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका इस शो से कोई संबंध नहीं है और न ही इस तरह की कोई बातचीत हुई है. उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की, कि वे बिना पुष्टि के खबरें फैलाने से बचें.
चहल की टीम ने कहा, ‘युजवेंद्र चहल के रियलिटी शो में हिस्सा बनने की जो रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है. ये दावे केवल अटकलों पर ही आधारित हैं और पूरी तरह से गलत हैं. युजवेंद्र किसी भी शो में नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और इस बारे में उनकी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है. हम मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जानकारियों से बचें और इसे न फैलाएं.’
युजवेंद्र चहल से पहले ‘द 50’ में कदम रखने की बात को टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी झूठा करार दिया था. वहीं इनके अलावा, कई सितारों के नाम शो के लिए सामने आ चुके हैं, जिनमें करण पटेल, धनश्री वर्मा, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना, निक्की तंबोली और बसीर अली शामिल हैं.
