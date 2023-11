योद्धा की असली ताकत...ऑस्ट्रेलिया टी-20 सीरीज के लिए इग्नोर किए गए युजवेंद्र चहल ने फिर भरी हुंकार

नई दिल्ली. विश्व कप 2023 में अनदेखी का शिकार हुए युजवेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. युजवेंद्र चहल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, जहां गुरुवार को चहल ने हरियाणा के लिए खेलते हुए उत्तराखंड के खिलाफ छह विकेट चटकाए. युजवेंद्र चहल ने इस शानदार प्रदर्शन के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी चर्चा की जा रही है.

युजवेंद्र चहल ने ट्विटर पर लिखा, जब हर कोई अन्यथा सोचता है, तब सब कुछ बटोर कर रखना…यही योद्धा की असली ताकत है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, सी यू एट वर्क. सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट के अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं.

See you at work. 🏏 pic.twitter.com/JNMbz5owKI

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 24, 2023