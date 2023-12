SA के खिलाफ ODI सीरीज से पहले युजवेंद्र चहल का धमाल, विजय हजारे ट्रॉफी में बरपाया कहर

Vijay Hazare Trophy 2023: वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अनदेखी का शिकार हुए युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की टीम इंडिया में वापसी हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वह भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. वनडे सीरीज से पहले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल विजय हजारे ट्रॉफी 2023 (Vijay Hazare Trophy) में धमाल मचा रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में चहल की कमाल की गेंदबाजी की, जिसकी वजह से उनकी टीम को जीत मिली.

विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के पहले क्वार्टर फाइनल में सोमवार को हरियाणा और बंगाल की टीमें आमने-सामने हुई. इस मैच में हरियाणा की तरफ से खेलते हुए युजवेंद्र चहल ने कहर बरपा दिया. उन्होंने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 37 रन देकर चार विकेट लिए, जिसकी वजह से बंगाल की टीम 225 रन पर ढेर हो गई. हरियाणा की टीम ने लक्ष्य को 45.1 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. युजवेंद्र चहल इससे पहले लीग मैच में उत्तराखंड के खिलाफ 10 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर छह विकेट झटके थे.

Shahbaz Ahmed's fighting 100(118) helps Bengal post 225 against Haryana.

4 wickets for Yuzvendra Chahal

2 wickets each for SP Kumar & Rahul Tewatia

