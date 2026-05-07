रियान पराग के बाद ई-सिगरेट पीते पकड़ा गया ये सुपरस्टार क्रिकेटर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

युजवेंद्र चहल का वेपिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. बता दें भारत में वेपिंग पर बैन है और पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 10:16 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
रियान पराग के बाद ई-सिगरेट पीते पकड़ा गया ये सुपरस्टार क्रिकेटर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

रियान पराग के बाद अब युजवेंद्र चहल ई-सिगरेट पीते पकड़े गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें फ्लाइट के अंदर ई-सिगरेट यानी वेपिंग करते हुए देखा गया. यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है, जब पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की टीम हैदराबाद के लिए यात्रा कर रही थी. वीडियो देख कई यूजर्स का कहना है कि टीम के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के व्लॉग में बैकग्राउंड में चहल दिखाई दिए, जहां वह कथित तौर पर वेपिंग करते नजर आए.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

वीडियो वायरल होने के बाद, यूजर्स ने चहल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताया, तो कुछ ने फ्लाइट सुरक्षा पर सवाल उठाए. दावा किया जा रहा है कि व्लॉग में से उस हिस्से को हटा दिया गया है, लेकिन तब तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल चुके थे.

कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि फ्लाइट में ई-सिगरेट ले जाना और उसका इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है. हालांकि, अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. न तो चहल की तरफ से और न ही पंजाब किंग्स या बीसीसीआई की ओर से कोई बयान सामने आया है.

भारत में ई-सिगरेट पर है बैन

बता दें भारत में ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस पूरी तरह बैन हैं. केंद्र सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा, DGCA के नियमों के मुताबिक घरेलू उड़ानों में स्मोकिंग और वेपिंग दोनों सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं. अगर कोई यात्री फ्लाइट में ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या कुछ समय के लिए उड़ान पर रोक जैसी कार्रवाई हो सकती है. यही वजह है कि चहल का यह मामला सिर्फ क्रिकेट विवाद नहीं बल्कि कानूनी बहस का विषय भी बन गया है.

मैदान के बाहर विवाद, खराब किस्मत

यह पूरा विवाद उस समय सामने आया, जब चहल हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे थे. मैच में उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन टीम के खिलाड़ियों ने उनके ओवरों में कई आसान कैच छोड़ दिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन को मिले जीवनदान का खामियाजा पंजाब किंग्स को भुगतना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. इस सीजन चहल की गेंदों पर सबसे ज्यादा कैच छूटने का रिकॉर्ड भी बन गया है. हालांकि उन्होंने अपने चार ओवर में एक विकेट लेकर रन नियंत्रण में रखने की कोशिश जरूर की.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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