Team India में वापसी के बाद Yuzvendra Chahal का First Reaction आया सामने

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की मौजूदा T20I सीरीज में भारतीय टीम की अगुआई कर रहे सूर्यकुमार यादव को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दौरे पर भी टीम का कप्तान बरकरार रखा है. सूर्यकुमार डरबन में 10 दिसंबर से शुरू हो रही सबसे छोटे प्रारूप की तीन मैच की सीरीज में भी कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में टीम की कमान लोकेश राहुल के हाथों में होगी.

साउथ अफ्रीका टूर पर वनडे टीम में युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है. चहल को वर्ल्ड कप 2023 की टीम में शामिल नहीं किया गया था. टीम इंडिया में वापसी करने पर चहल का बड़ा बयान आया है. चहल ने एक्स पर फोटो पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा, “हम फिर से चलते हैं.”

Here we go AGAIN! 🇮🇳💙 pic.twitter.com/x4l3Yk91Ee

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 30, 2023