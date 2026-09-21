EnglishHindi

IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स का बड़ा दांव- CSK ने जहीर खान को सौंपी यह जिम्मेदारी

IPL 2027: CSK ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. पांच बार की IPL चैंपियन टीम में जहीर ने स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 21, 2026, 7:51 PM IST
Zaheer Khan
टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज जहीर खान स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे. (Photo: ANI)

इंडियन प्रीमियम लीग (IPL 2027) के नये सीजन से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बड़ा फैसला किया है. सीएसके ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. पांच बार की IPL चैंपियन टीम में जहीर ने स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है. स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) ने इस साल की शुरुआत में टीम के लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाने के बाद यह पद छोड़ दिया था. इसके साथ ही फ्लेमिंग का फ्रेंचाइजी के साथ 18 साल का साथ भी खत्म हो गया.

CSK से जुड़कर क्या बोले जहीर?

चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जारी बयान में जहीर ने कहा, ‘IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक का हिस्सा बनना सम्मान की बात है. बतौर क्रिकेटर मैंने मैदान पर CSK का सामना करते हुए उन मुकाबलों का भरपूर आनंद लिया है. चेपॉक में सुपरफैंस की तरफ से बनाया गया माहौल इसे और भी खास बनाता है. मैं इतने शानदार इतिहास वाली इस प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं.’

और पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हुआ BCCI, जहीर खान और हरभजन सिंह से मांगी खास हेल्प

कैसा है जहीर का करियर?

अपने शानदार 14 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में जहीर खान ने भारत के लिए 92 टेस्ट मुकाबलों में 311 विकेट हासिल किए. वहीं, 200 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 282 विकेट चटकाए हैं. जहीर ने भारत के लिए 17 टी20 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं. बाएं हाथ के इस अनुभवी गेंदबाज ने IPL करियर में 3 टीमों (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स) के लिए कुल 100 मैच खेलते हुए 102 विकेट अपने नाम किए हैं.

CSK का क्या आया बयान?

CSK की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने कहा, ‘हमें चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर जहीर खान की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है. जहीर का शानदार क्रिकेट करियर और युवा टैलेंट को निखारने की उनकी साबित हो चुकी काबिलियत उन्हें हमारे सेटअप के लिए एक अहम हिस्सा बनाती है. हमें भरोसा है कि उनका मार्गदर्शन इस फ्रेंचाइजी की नींव को मजबूत करने में मदद करेगा.’

जहीर के पास अच्छा अनुभव

वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारत को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले जहीर चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में अपनी रणनीतिक समझ और कोचिंग का अनुभव लेकर आ रहे हैं. IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटॉर की भूमिका संभालने से पहले वह मुंबई इंडियंस में क्रिकेट ऑपरेशन्स के डायरेक्टर और ग्लोबल डेवलपमेंट के हेड रह चुके हैं. जहीर ने इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में इंडिया ‘ए’, अंडर-19 और चुने हुए खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए फास्ट-बॉलिंग कैंप भी चलाया था.

धोनी के साथ बनाएंगे CSK की रणनीति

फ्लेमिंग के CSK छोड़ने के बाद कई उम्मीदवारों से लंबी बातचीत के बाद जहीर को नियुक्त किया गया. माना जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय हालात और स्थानीय खिलाड़ियों की समझ को देखते हुए भारतीय हेड कोच रखने पर जोर दिया था. चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर केएस विश्वनाथन ने कहा, ‘जहीर एक वर्ल्ड-क्लास बॉलर हैं और कई वर्षों से कई युवा क्रिकेटर्स, खासकर फास्ट बॉलर्स के मेंटॉर रहे हैं. एक खिलाड़ी के तौर पर, 2000 के दशक में भारत की सफलता के पीछे जहीर एक अहम वजह थे. वह क्रिकेट की बेहतरीन समझ रखने वालों में से एक हैं और हम उन्हें अपने परिवार में शामिल करने के लिए उत्साहित हैं.’

(इनपुट: IANS)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.