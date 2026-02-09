By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ZIM vs Oman: जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से धोकर जीत से अपने अभियान की शुरुआत, सिर्फ 103 रन बना पाया ओमान
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान पर एकतरफा जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. उसने ओमान को 103 रनों पर निपटाने के बाद 13.3 ओवर में 8 विकेट से यह मैच अपने नाम किया.
T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को ओमान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरी जिम्बाब्वे ने जीत से शुरुआत की है. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में जिम्बाब्वे ने यहां 45 बॉल बाकी रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की. इससे पहले उसने ओमान को सिर्फ 103 रनों पर समेट दिया था. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट ने 36 बॉल में नाबाद 48 रन बनाए. बॉलिंग में उसके लिए मुजरबानी ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट झटकते हुए ओमान के टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया. उन्हें रिचर्ड नगारवा का (4 ओवर में 17 रन पर 3 विकेट) का अच्छा साथ मिला. एक अन्य तेज गेंदबाज ब्रैंड इवांस ने 3.5 ओवर में 18 रन पर 3 विकेट लेते हुए ओमान के निचले क्रम को आउट किया. ओमान ने 27 रन पर 5 विकेट गंवा दिये थे और टीम पर काफी कम स्कोर पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा था.
विनायक शुक्ला (21 गेंद में 28 रन), सूफियान महमूद (39 गेंद में 25) और नदीम खान (18 गेंद में 20) की उपयोगी पारियों से टीम ने 100 रन के आंकड़े को पार किया. इन तीनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दोहरे अंक में रन बनाने में नाकाम रहा.
विनायक और सूफियान ने छठे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी कर ओमान को जल्दी आउट होने बचाया. इन दोनों के अलावा नदीम ने आखिरी ओवरों में कुछ बड़े शॉट के साथ टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया.
लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने तेज शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज तादिवांशे मारुमनी ने 11 गेंदों में 21 रन की तेज पारी खेली, लेकिन महमूद की गेंद पर वसीम अली ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया. महमूद ने उसी ओवर में डियोन मायर्स को खाता खोले बिना आउट कर दिया.
इसके बाद बेनेट और अनुभवी विकेटकीपर ब्रेंडन टेलर (30 गेंदों में 31 रन, रिटायर्ड हर्ट) ने तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर जिम्बाब्वे को 13.3 ओवर में ही जीत दिला दी. ईस साल के बेनेट पिछले कुछ समय से शानदार लय में हैं. उन्होंने इससे पहले घरेलू सरजमीं पर तीन अर्धशतक और एक शतक लगाकर जिम्बाब्वे को इस वर्ल्ड कप में जगह दिलाई थी.
अनुभवी टेलर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. जिम्बाब्वे की टीम टी20 विश्व कप के पिछले सत्र में बाहर रहने के बाद मौजूदा टूर्नामेंट में खुद को साबित करने उतरी है.
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे मुजरबानी और नगारवा ने सही साबित किया. मुजरबानी ने अपने शुरुआती दो ओवर में तीन जबकि नगावरा ने एक विकेट लिए, जिससे चार ओवर के बाद ओमान का स्कोर चार विकेट पर 17 रन हो गया. पावरप्ले के बाद गेंदबाजी के लिए आये रजा ने वसीम अली (3) को बोल्ड कर 27 रन तक ओमान की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी.
विनायक और महमूद ने इसके बाद पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों की 42 रन की अहम साझेदारी को नगावरा ने विनायक को विकेटकीपर ब्रेंडन टेलर के हाथों कैच कराकर तोड़ा. इवांस ने महमूद की को डीप स्क्वायर लेग पर कैच कराकर ओमान को 76 रन पर आठवां झटका दिया. नदीम ने इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ कुछ बड़े शॉट के दम पर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया.
(एजेंसी: भाषा)
