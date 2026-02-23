  • Hindi
ZIM vs WI: शिमरॉन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के उड़ाए छक्के, 7 चौके और 7 सिक्स जड़ते हुए 34 बॉल में ठोके 85 रन

मुंबई में खेले जा रहे इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. लेकिन पहला विकेट मिलने के बाद ही उसके हाथ से सबकुछ छूटता चला गया.

February 23, 2026
टी20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज ने सुपर 8 के पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को धोकर रख दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में विंडीज ने पहले बैटिंग का न्योता मिलने पर 20 ओवर में 254/6 रन का लक्ष्य रखा है. यह टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. विंडीज के निशाने पर यहां टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल निशाने पर आ गया था, जो अंतिम पलों में टूटने से बच गया. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका (260/6) पर है, जो उसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ बनाया था.

विंडीज के लिए इस पारी में शिमरॉन हेटमायर (85) की विस्फोटक पारी के बूते यह कमाल कर पाई. उनके अलावा रोवमैन पॉवेल (59), शेनफॉन रुदरफोर्ड (27) और रोमारियो शेफर्ड (21) ने भी छोटा मगर उपयोगी रोल निभाया. टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने यह तीसरी बार 250+ का स्कोर खड़ा किया है. इस मामले में भारत सबसे आगे है, जिसने अब तक सबसे ज्यादा 4 बार 250+ का स्कोर बनाया है.

नंबर 3 पर उतरे हेटमायर ने यहां आते ही रनों का तूफान मचा दिया. उन्होंने 34 बॉल की अपनी पारी में 85 रन ठोके, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने रॉवमैन पॉवेल के साथ मिलकर तीसरे कि विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी की. हालांकि वह भाग्यशाली भी रहे, जिन्हें इस पारी में दो जीवनदान भी मिले. उन्होंने यहां सिर्फ 19 बॉल में ही फिफ्टी पूरी कर ली.

हेटमायर ने इस पारी के दौरान 17 बॉल तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलीं, जबकि अन्य 17 बॉल स्पिनरों के खिलाफ खेलीं. उन्होंने पेसर्स के खिलाफ 17 बॉल में 29 रन ही बनाए, जिनमें 5 चौके शामिल थे. वहीं बाकी की 17 बॉल में स्पिनरों के खिलाफ खेलीं इस इस दौरान उन्होंने 56 रन ठोके, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

इसके अलावा उनकी पारी की एक और खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी पारी के 62 रन ऑन साइड पर बनाए, जबकि बाकी के 21 रन उन्होंने ऑफ साइड पर बनाए. बता दें हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप में विंडीज की ओर से सबसे तेज पचासा बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ कोलकाता में 22 बॉल में फिफ्टी जड़ी थी, तब उन्होंने क्रिस गेल (23 बॉल में फिफ्टी vs AUS, 2009) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा था. अब उन्होंने 19 बॉल में फिफ्टी बनाकर अपना ही रिकॉर्ड बेहतर कर लिया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

