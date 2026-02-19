Hindi Cricket Hindi

Zimbabwe Beat Sri Lanka By 6 Wickets In T20 World Cup And Top The Group Table As Brian Bennett Shines

T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को भी हराया, सुपर 8 से पहले ग्रुप स्टेज भी किया टॉप

T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के साथ ग्रुप स्टेज में पहले पायदान पर जगह बनाते हुए सुपर 8 की ओर कदम बढ़ाए है. जिम्बाब्वे की टीम टी20 वर्ल्ड कप में अजेय बनी हुई है.

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया @ICC

टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप B में लगातार हैरान कर रही जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को भी पटखनी दे दी है. उसने गुरुवार की शाम को मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर ग्रुप स्टेज का शानदार अंत किया. अब सुपर 8 में 23 फरवरी को उसकी भिड़ंत वेस्टइंडीज से होगी. अफ्रीका महाद्वीप की यह टीम अभी तक टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है. उसने ओमान और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद मेजबान श्रीलंका को भी धो दिया. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ होने वाला उसका एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. गुरुवार को श्रीलंका को हराने के बाद वह प्वॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप B में 7 अंकों के साथ टॉप पर आ गई, जबकि श्रीलंका को यहां दूसरे पायदान पर आना पड़ा.

हालांकि ग्रुप स्टेज में पहला पायदान हासिल करने के बावजूद उसके सुपर 8 राउंड के मैचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस राउंड के लिए टीमों की सीडिंग के आधार पर पहले ही पॉजिशन तय थी कि अगर वे आगे जाती हैं तो उन्हें सुपर 8 के किस ग्रुप में जगह मिलेगी. R प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था.

Zimbabwe leapfrog Sri Lanka into top spot of Group B with a thrilling win #T20WorldCup broadcast details https://t.co/Wf4VaE4pSJ pic.twitter.com/eOJgMTrV1V — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 19, 2026

मेजबान श्रीलंका ने ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका (62) और पवन रथनायके (44) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 178 रन बनाए. जिम्बाब्वे ने इस लक्ष्य को ब्रायन बेनेट (63*) और कप्तान सिकंदर रजा (45) की दमदार पारियों की बदौलत 3 बॉल शेष रहते अपने नाम कर लिया.

श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका ने 41 बॉल में 62 रन बनाए. उन्होंने इस पारी में 8 चौके जमाए. कुसल परेरा (22) ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बने. जबकि कुसल मेंडिस (14) को रियान बर्ल ने स्टंप्स कराया.

फिफ्टी जड़ने वाले निसांका ग्रीम क्रीमर की गेंद पर स्टंप आउट हो गए. निसांका के बाद पवन रत्नायके ने मोर्चा संभाला और 19वें ओवर में आउट होने से पहले उन्होंने 25 बॉल की पारी में 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 44 रन बनाए. वह ब्रैड इवन्स का शिकार बने. अंतिम ओवरों में दुनिथ वेलालगे 8 बॉल में नाबाद 15 रन बनाए. इसकी बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 178 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.

जिम्बाब्वे के सामने यह लक्ष्य बढ़िया दिख रहा था लेकिन ब्रायन बेनेट (63) और विकेटकीपर बल्लेबाज ताडीवनाशी मुरुमानी (34) की जोड़ी ने ही बता दिया कि उस स्कोर बचा पाने उसके लिए आसान नहीं होगा. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 61 रन ठोक दिए. पावरप्ले के बाद श्रीलंका ने रनों पर कुछ अंकुश लगगाया तो 9वें ओवर में दुनिथ वेलालगे की गेंद पर मुरुमानी कॉट एंड बॉल आउट हो गए. इसके बाद रियान बर्ल (23) ने 12 बॉल की पारी में 2 चौके और 1 छक्का जमा दिया. वह कप्तान दसुन शनाका को शिकार बने.

यहां से कप्तान सिकंदर रजा ने क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया. उन्होंने 26 बॉल की पारी में 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए. दसुन हेमंता की गेंद पर कप्तान शनाका ने उनका बेहतरीन कैच लपका. लेकिन यह पारी का 19वां ओवर था और जिम्बाब्वे अब जीत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था. हेमंता ने इस ओवर में तशिंगा मुसे कीवा (1) को आउट कर मैच में रोमांच लाने की कोशिश जरूर की. लेकिन वह इस मैच का पासा नहीं पलट पाए. यह श्रीलंका की टूर्नामेंट में पहली हार है. वह पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह बना चुकी थी और अब वह रविवार को पल्लेकल के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपने सुपर 8 राउंड की शुरुआत करने उतरेगी.

