T20 World Cup 2024: जिम्बाब्वे पर मंडराया वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, युगांडा ने हराया

जिम्बाब्वे को युगांडा के हाथों पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीका रीजन क्वॉलिफायर में यह उसकी तीन मैचों में दूसरी हार थी. इस हार के बाद 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफाइ करने की जिम्बाब्वे की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. टूर्नमेंट के पहले मैच में जिम्बाब्वे को नामीबिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस हार को उनके कोच डेव ह्यूटन ने ‘शर्मनाक तौर पर बुरा’ बताया था. इसके बाद टीम ने तंजानिया को नौ विकेट से हराया था.

फिलहाल सात टीमों में जिम्बाब्वे फिलहाल चौथे स्थान पर है. जिम्बाब्वे को अभी तीन मैच और खेलने हैं. नामीबिया और कीनिया ने कोई मैच नहीं हारा है वे टेबल में जिम्बाब्वे से ऊपर हैं. इन दोनों टीमों ने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं. जिम्बाब्वे के मैच अब रवांडा और नाइजीरिया के अलावा कीनिया से बाकी हैं.

युगांडा की टीम चौथे स्थान पर है. उसने तंजानिया को हराया और नामीबिया से उसे हार मिली थी. रविवार को उसने जिम्बाब्वे को मात दी. किसी पूर्णकालिक सदस्य के खिलाफ यह युगांडा का पहला टी20 इंटरनैशनल मैच था और उसने इसमें जीत हासिल की.

अफ्रीका रीजन की टॉप 2 टीमें अगले साल जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ करेंगी.

युगांडा की तीन विकेट से जीतम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिनेश नाकरानी का अहम किरदार रहा. उन्होंने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 136 के स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. कप्तान सिकंदर रजा, जिन्होंने 39 गेंद पर 48 रन की पारी खेली, के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया. इनोसेंट काइया (23 गेंद पर 23) और शॉन विलियमस 24 गेंद पर 21 ही कुछ रन बना सके.

