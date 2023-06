जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज सीन विलियम्स (Sean Williams) लगातार दूसरे शतक से जिम्बाव्वे ने गुरुवार को यहां आईसीसी वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर के सुपर सिक्स चरण में ओमान पर 14 रन की जीत दर्ज की, जिससे वह भारत में होने वाले 50 ओवर के महासमर के एक कदम करीब पहुंच गया. जिम्बाब्वे ने यहां अपने पहले मैच में ग्रुप ए के प्रदर्शन को जारी रखते हुए ओमान को मात दी, जिसमें विलियम्स की शानदार फॉर्म जारी रही.

ग्रुप चरण में चारों मैच जीतने वाली मेजबान टीम जिम्बाब्वे के अब सुपर सिक्स चरण में छह अंक हो गए हैं, जबकि चार अंक उसे ग्रुप चरण से मिले थे. उसकी इस जीत से वेस्टइंडीज की धड़कने बढ़ना लाजमी है. वेस्टइंडीज की टीम ने इस टूर्नामेंट के फेवरेट के तौर पर एंट्री की थी.

लेकिन लीग स्टेज में ही वह जिम्बाब्वे से हार गई और इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ उससे सुपर ओवर में हार का मुंह देखना पड़ा, जिससे उसके वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई करने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम दावेदार है, जो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है. वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर्स से सिर्फ दो ही टीमों को एंट्री मिलेगी.