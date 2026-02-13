By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup में बड़ा उलटफेर! ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास- जानिये प्वाइंट टेबल में अब कौन टॉप पर
T20 World Cup: जिम्बाब्वे ने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप में दिग्गज क्रिकेट टीम को सिर्फ 2007 में हराया था. ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद प्वाइंट टेबल में भी बदलाव हुआ है.
T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर इतिहास रच दिया है. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप B मैच में जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के नाबाद 64 रन की मदद से 20 ओवर में 169/2 का स्कोर बनाया. कप्तान सिकंदर रजा ने 13 गेंदों पर तेज 25 रन बनाए. हालांकि जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ही सिमट गई. इससे पहले, इस अफ्रीकी देश ने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप में दिग्गज क्रिकेट टीम को सिर्फ 2007 में हराया था. इन दोनों टीमों ने इससे पहले सिर्फ 3 T20 मैच खेले हैं. अब तक स्टैट्स 2-2 पर हैं.
खराब रही ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत
ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने पावरप्ले के दौरान सिर्फ 38 रन पर 4 विकेट खो दिए. पारी की शुरुआत खराब रही और जोश इंग्लिस 8 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. कप्तान ट्रैविस हेड ने आउट होने से पहले 17 रन बनाए. कैमरन ग्रीन और टिम डेविड बिना रन बनाए आउट हो गए. ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों पर 31 रन बनाकर पारी को फिर से संभालने की कोशिश की. निचले क्रम में मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्वारशुइस और नाथन एलिस ने कुछ उपयोगी रन जोड़े, हालांकि कोई भी आखिरी ओवर में कोई खास बढ़त नहीं बना सका. ब्लेसिंग मुजराबानी और ब्रैड इवांस ने अटैक को लीड किया. मुजराबानी ने 4 और इवांस ने 3 विकेट चटकाए. ब्लेसिंग को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
इस जीत के साथ जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट हो गए हैं और वह श्रीलंका के साथ टेबल में टॉप पर है. फाइनल पोजिशन अभी भी नेट रन रेट (NRR) पर निर्भर करेगी. इस हार से ऑस्ट्रेलिया पर ओमान और श्रीलंका के खिलाफ बाकी मैचों में भारी दबाव है. सुपर 8 स्टेज में जगह पक्की करने के लिए उन्हें दोनों मैच जीतने होंगे.
ग्रुप B पॉइंट्स टेबल
श्रीलंका और जिम्बाब्वे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप B में शुरुआती लीडर के तौर पर उभरे हैं. दोनों ने 2 मैचों के बाद भी बिना हारे रहने का रिकॉर्ड बनाए रखा है. श्रीलंका बेहतर नेट रन रेट (+3.125) के साथ टेबल में टॉप पर है. जिम्बाब्वे +1.984 के साथ दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया अभी 1 जीत और 1 हार के साथ तीसरे नंबर पर है. इस हार के बाद बाकी ग्रुप मैचों में उनके पास गलती करने की बहुत कम गुंजाइश है. उनका पॉजिटिव NRR (+1.100) क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को बनाए रखता है. आयरलैंड और ओमान 2-2 मैच के बाद भी हारे हुए हैं और स्टैंडिंग में सबसे नीचे हैं. ग्रुप में मुकाबला बना हुआ है, जिसमें सिर्फ टॉप 2 टीमें ही अगले स्टेज में पहुंचती हैं.
2007 में जिम्बाब्वे बनाम AUS
2007 के ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे ने मौजूदा ODI चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आखिरी गेंद पर 5 विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर चौंका दिया था. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की लेकिन 138/9 पर सिमट गई. उनके पास एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों की लीडरशिप में एक मज़बूत लाइनअप था.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें