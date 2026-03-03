  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Zimbabwe Cricket Teams Return From India Delayed Amid Middle East Crisis

T20 वर्ल्ड कप- मध्य एशिया में युद्ध जैसे हालात- अभी स्वदेश नहीं लौट पाएगी जिम्बाब्वे की टीम

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में एयर ट्रैवल में रुकावट आ गई है.

Published date india.com Updated: March 3, 2026 9:57 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Zimbabwe
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम @ICC

टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत और श्रीलंका आई जिम्बाब्वे की टीम अभी अपने घर नहीं लौट पाएगी. इन दिनों ईरान और इजराइज-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच एयर ट्रैवल में रुकावट आई है. इससे पूरी दुनिया की फ्लाइट्स में बाधा आ रही है. इसी के चलते जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भारत से घर वापसी में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिनका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर समाप्त हो गया है.

सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया. इस टीम ने पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की थी. हालांकि, जिम्बाब्वे को सुपर 8 स्टेज में ग्रुप 1 के तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिम्बाब्वे ने अपने कैंपेन का अंत गर्व से किया है.

वर्ल्ड कप अभियान के अंत के बाद इस टीम को दुबई के रास्ते ट्रैवल करना था, लेकिन वहां का एयरपोर्ट बंद होने की वजह से उसे घर लौटने के लिए दूसरे इंतजाम का इंतजार करना पड़ रहा है.

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) कन्फर्म करता है कि जिम्बाब्वे की सीनियर पुरुष टीम आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन खत्म होने के बाद भारत में सुरक्षित है. टीम को दुबई के रास्ते घर लौटना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में बदलते हालात की वजह से ट्रैवल प्लान पर असर पड़ा है, जिससे जरूरी ट्रांजिट रूट में रुकावट आई है.’

जेडसी ने कहा कि वह ICC के दूसरे ट्रैवल इंतजाम करने के लिए इमरजेंसी उपायों पर काम करने का इंतजार कर रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इमरजेंसी उपाय शुरू कर दिए हैं और ट्रैवल के दूसरे इंतजाम करने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों के साथ काम कर रही है. जेडसी, आईसीसी और टीम मैनेजमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रही है, ताकि टीम की सुरक्षित और समय पर वापसी सुनिश्चित हो सके. इसमें कहा गया, ‘जैसे-जैसे और जानकारी मिलेगी, आगे अपडेट दिए जाएंगे.’

इससे पहले, जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमंस ने कहा था कि टीम के ट्रैवल प्लान अभी भी निश्चित नहीं हैं, क्योंकि नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से आखिरी सुपर-8 मैच में पांच विकेट से हार के साथ उनका मेंस टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.