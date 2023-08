जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक की नई तस्वीर आई सामने, मौत की उड़ी थी अफवाह

जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक की मौत की अफवाह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी. जिम्बाब्वे के ही पूर्व गेंदबाज हेनरी ओलंगा ने उनके निधन की खबर को लेकर ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर बताया था कि हीथ स्ट्रीक जिंदा है. अब जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं.

मुफद्दल वोहरा ने ट्वीटर पर हीथ स्ट्रीक की ताजा तस्वीर शेयर की है, जिसमें जिम्बाब्वे के दिग्गज खिलाड़ी पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं.