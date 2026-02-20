Hindi Cricket Hindi

Zimbabwe Skipper Sikander Raza On His Team Performance Everyone Loves An Underdog Story

इस T20 वर्ल्ड कप का छिपा रुस्तम बन गया है जिम्बाब्वे, सुपर 8 से पहले कप्तान बोले- पिक्चर अभी बाकी है

इस टी20 वर्ल्ड कप में सभी को हैरान कर रही जिम्बाब्वे ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को भी 6 विकेट से रौंद दिया. इस टीम ने अपने पूल से ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को पहले ही दौर से बाहर कर दिया.

टी20 वर्ल्ड कप में आई जिम्बाब्वे की इस बार धमाल मचा रही है. पिछली बार वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में यह टीम क्वॉलीफाई तक नहीं कर पाई थी. लेकिन इस बार उसने क्वॉलीफाई भी किया और अपने ग्रुप स्टेज में ही बता दिया कि वह किन तैयारियों के साथ यहां पहुंची है. उसने ग्रुप स्टेज अपने चार में तीन मुकाबले जीते, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया.इस टीम ने ओमान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिस पर 8 विकेट से जीत दर्ज की.

ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका को हराकरा किया हैरान

इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया. गुरुवार को इस कड़ी में उसने श्रीलंका को पीटकर अपना दबदबा दिखा दिया है. इस बीच आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश की भेंट चढ़ा तो मैच का एक अंक मिलते ही वह सुपर 8 में क्वॉलीफाई कर गई और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के ही पहले ही दौर से बाहर हो गया.

सुपर 8 में भी बनेंगे छिपे रुस्तम

श्रीलंका पर जीत के बाद उसने अपने ग्रुप B में टॉप किया. इस जीत के बाद कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप चरण में जिम्बाब्वे के प्रदर्शन को सभी ने सराहा है और उम्मीद है कि कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सुपर 8 चरण में वे उसी ‘छिपे रुस्तम’ वाली कहानी को दोहरा सकेंगे, जिसे दुनिया में सभी पसंद करते हैं.

सिकंदर रजा बोले- आगे के मैचों पर नजर

रजा ने श्रीलंका को हराने के बाद कहा, ‘हम आगे के मैचों पर नजरें रखते हैं. अगर वर्तमान पर रखेंगे तो कोई हमसे उम्मीद नहीं करेगा. सभी के दिल जीतने और सम्मान पाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है.’ अब जिम्बाब्वे को सुपर 8 में भारत, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से खेलना है.

सुपर 8 में पहला मैच वेस्टइंडीज से

रजा ने कहा, ‘हम मैच दर मैच रणनीति बनाएंगे. हम 21 को (मुंबई) पहुंचेगे और 22 को अभ्यास करेंगे. अगर तीन में से दो मैच भी जीत सके तो कुछ भी हो सकता है. सभी को छिपे रूस्तम की कहानी पसंद है.

सुपर 8 के ग्रुप 1 में ये 4 टीमें

बता दें सुपर 8 जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप 1 में जगह मिली है. इस ग्रुप में उसके अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत की टीमें शामिल हैं. जिम्बाब्वे यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत करेगी. यह मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा.

यह है जिम्बाब्वे का सुपर 8 चरण का शेड्यूल

23 फरवरी 20226: जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज- वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

26 फरवरी 20226: जिम्बाब्वे vs भारत- MA चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

1 मार्च 2026: जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका- अरुण जेटली स्टेडिय, दिल्ली

