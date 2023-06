ODI World Cup qualifiers में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिम्बाब्वे की ऐतिहासिक जीत; विश्व कप में पहुंचने से मात्र एक कदम दूर

वेस्टइंडीज को वनडे विश्व कप क्वालीफायर में शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ 35 रन से करारी पहली हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के साथ जिम्बाब्वे टीम अब भारत में होने वाले विश्व कप में पहुंचने से मात्र एक कदम दूर है. यह वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ सात साल में पहली हार थी और वनडे में 50 मुकाबलों में कुल मिलाकर 11वीं हार थी.

268 रनों का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम तीन विकेट पर 110 रन के स्कोर से आठ विकेट पर 220 रन पर पहुंच गई और फिर 233 रन पर ढेर हो गई. विंडीज के कप्तान शाई होप और कीमो पॉल के विकेट लेने से पहले ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने 58 गेंदों में 68 रन बनाए.