14 Year Old Schoolgirl Gangraped In Kanpur Youtuber Arrested Know Details

यूपी के कानपुर में स्कूली छात्रा से दरिंदगी के मामले में YouTuber गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

UP News Today: पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कथित लापरवाही और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के आरोप में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (वेस्ट) दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा दिया है.

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. शहर के सचेंडी इलाके में 14 साल की लड़की को कथित तौर पर अपहरण कर गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर फरार बताया जा रहा है. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कथित लापरवाही और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के आरोप में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (वेस्ट) दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा दिया है और सचेंडी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया.

अगवा कर 2 घंटे तक यौन उत्पीड़न

पुलिस के मुताबिक, क्लास 7 की पढ़ाई छोड़ चुकी पीड़ित लड़की को सोमवार की रात करीब 10 बजे एक महिंद्रा स्कॉर्पियो में कथित तौर पर अगवा किया गया था. इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसके साथ करीब दो घंटे तक यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया.

पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर भी FIR

रघुबीर लाल ने पत्रकारों को बताया, ‘पीड़ित के बयान के आधार पर, सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन यादव का नाम FIR में दर्ज किया गया है. यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार SI को पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं.’ अपराध में इस्तेमाल की गई SUV, जो मौर्य की है, उसे जब्त कर लिया गया है. जांच में पता चला कि बिठूर पुलिस स्टेशन में तैनात होने के बावजूद मौर्य घटना के समय सचेंडी में मौजूद था.

परिवार ने मामला दबाने का लगाया आरोप

पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि जब उन्होंने एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता का जिक्र किया तो उन्हें शुरू में भगा दिया गया था. लड़की के भाई ने बताया कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया और जब तक उसका कोर्ट में बयान दर्ज नहीं हो गया, तब तक उसे घर लौटने से रोक दिया.

SHO विक्रम सिंह को शुरुआती चरणों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम लागू करने में विफल रहने और कथित तौर पर केस रिकॉर्ड में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. दीनानाथ मिश्रा को सचेंडी पुलिस स्टेशन का प्रभार दिया गया है. वहीं, जांच अतिरिक्त DCP (पश्चिम) कपिल देव सिंह को सौंप दी गई है.

घटना से फैला आक्रोश

घटना से राजनीतिक आक्रोश फैल गया है. पूर्व CPI(M) सांसद सुभाषिनी अली ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में ‘व्यापक दंडमुक्ति’ की निंदा करने के लिए कमिश्नर से मुलाकात की. रघुबीर लाल ने कहा, ‘जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है, और सभी दोषी पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’

