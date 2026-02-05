By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर जैसा एक और मामला, बेवफा सोनम के बाद अंजू ने पति की हत्या की रची ऐसी साजिश कांप जाएगी रूह
Honeymoon Murder: आशीष की मौत ने एक बार फिर मेघालय के राजा रघुवंशी मर्डर की यादें ताजा कर दीं. राजा रघवंशी की हनीमून के दौरान उसकी पत्नी सोनम ने हत्या करवा दी थी.
Honeymoon Murder Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर से राजा रघुवंशी मर्डर (Raja Raghuvanshi Murder Case) जैसा एक मामला सामने आया है. पहले तो यह केस हिट एंड रन का लग रहा था, लेकिन फिर उसने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया. पूरा का पूरा मामला ही पलट गया और यह केस भी मेघालय के राजा रघुवंशी जैसा ही मिला, जिसकी हनीमून के दौरान नई नवेली पत्नी सोनम (Sonam Raghuvanshi) ने हत्या करवा दी थी. दरअसल, बीते शुक्रवार को यह नवविवाहित जोड़ा आशीष और अंजू टहलने निकले. उसी समय एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंजू के सोने के गहने लूट लिए गए और उसे सड़क पर बेहोश छोड़ दिया गया.पुलिस जांच में पता चला है कि अंजू ने अपने बॉयफ्रेंड संजू और 2 अन्य लोगों से आशीष की हत्या करवाई और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की. अब इसे राजस्थान का हनीमून मर्डर कहा जा रहा है.
क्या हुआ था 30 जनवरी की शाम?
श्रीगंगानगर की पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान ने बताया कि पुलिस को 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे सूचना मिली. पुलिस को बताया गया कि एक जोड़ा सड़क पर बेहोश पड़ा है. जोड़े को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया. दुहान ने कहा, ‘हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है. हमने दुर्घटनास्थल का जायजा लिया और तकनीकी दृष्टिकोण से जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को भी बुलाया.’
पुलिस को कैसे हुआ शक?
23 साल की अंजू ने पुलिस को बताया कि वह और उसके पति शाम को टहलने निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने आशीष और उसे टक्कर मार दी. उसने यह भी दावा किया कि उसके पहने हुए सोने के गहने लूट लिए गए. हालांकि, पुलिस को जांच के दौरान शक हुआ क्योंकि उन्हें मौके की हकीकत और अंजू के बयान में विरोधाभास दिखा. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, आशीष के शरीर पर चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसका गला भी दबाया गया था. दूसरी ओर, अंजू बिना किसी चोट के बच गई थी.पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंजू के फोन रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि वह संजू नाम के एक आदमी के साथ रेगुलर संपर्क में थी, जो उसके घर के पास रहता था.
कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री?
अंजू और आशीष की शादी तीन महीने पहले हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि अंजू खुश नहीं थी और जल्द ही अपने मायके लौट गई थी. वहां उसकी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड संजू से सुलह हो गई और कहा जाता है कि दोनों ने उसी दौरान आशीष की हत्या की प्लानिंग की थी. दुहान ने बताया, ‘अंजू ने आशीष के साथ रात के खाने के बाद टहलने जाना शुरू कर दिया था.’ 30 जनवरी की रात को अंजू आशीष को एक सुनसान सड़क पर ले गई, जहां कथित तौर पर तीनों हमलावर (संजू और उसके साथी, रॉकी, जिसे रोहित के नाम से भी जाना जाता है और बादल, उर्फ सिद्धार्थ) झाड़ियों में छिपे हुए थे.दुहान ने आगे बताया, ‘उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला किया और उसका गला भी घोंट दिया और फिर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की.’
अंजू ने रची पूरी साजिश
अंजू ने आरोपियों को अपना फोन और झुमके दे दिए ताकि ऐसा लगे कि उसके साथ लूट हुई है. हमले के बाद उसने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन आशीष के शरीर पर चोट के निशानों से साजिश का खुलासा हो गया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें भी शक हुआ, क्योंकि अंजू बार-बार अपना बयान बदल रही थी और घटनाओं के क्रम को लेकर विरोधाभासी बातें कह रही थी. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.