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Delhi Romance Scam Posed As Film Producer Doctor Businessman Conned 500 Women And Extorted 2 Crore Know The Whole Story Of Love Lies And Blackmail

कभी डॉक्टर तो कभी बिजनेसमैन...रोमांस करते-करते 500 महिलाओं को बनाया शिकार- जानिये कैसे ऐंठ लिये 2 करोड़ रुपये

Cyber Fraud: साइबर फ्रॉड आनंद ने डॉक्टर, वकील और बिजनेसमैन बनकर डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत में 500 से ज्यादा महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपये ठग लिए.

फोटो AI के माध्यम से बनाई गई है.

Delhi Romance Scam: दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को टारगेट करने वाले एक सीरियल एक्सटॉर्शनिस्ट आनंद को गिरफ्तार किया है. आनंद कुमार (35) पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का रहने वाला है और पूरे भारत में 500 से ज्यादा महिलाओं को ठगी का शिकार बना चुका है. आनंद पर महिलाओं को टारगेट कर बड़े पैमाने पर हनी-ट्रैप, रोमांस स्कैम और ऑनलाइन ब्लैकमेल ऑपरेशन चलाने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने डेटिंग और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सोशल मीडिया ऐप पर डॉक्टर, बिजनेसमैन, वकील, फिल्म प्रोड्यूसर और दूसरे प्रोफेशनल बनकर फेक प्रोफाइल बनाए. इसके बाद वह इन फेक पहचान के जरिये महिलाओं का भरोसा जीतता था और इमोशनल रिश्ते में जुड़ जाता था. फिर वह उन्हें शादी का प्रपोजल भेजता था. इसके बाद उसका असली खेल शुरू होता था. जब महिलाएं उनके झांसे में आ जाती थी फिर वह उनसे मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस में नुकसान जैसे अलग-अलग बहानों से पैसे ऐंठने का काम करता था.

500 महिलाओं को बनाया निशाना

जांच अधिकारी ने बताया कि आनंद कुमार ने 500 से ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया और लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. कई मामलों में, उसने ऑनलाइन बातचीत के दौरान शेयर की गई प्राइवेट फोटो और वीडियो भी जमा किए और उनका इस्तेमाल पीड़ितों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की धमकी देने के लिए किया.

कैसे सामने आया यह मामला?

यह मामला तब सामने आया जब एक विक्टिम ने ‘वैभव अरोड़ा’ नाम के एक नकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल से करीब 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हुए E-FIR दर्ज कराई. आरोपी ने शरुआत में उससे एक डेटिंग ऐप पर कॉन्टैक्ट किया, उसका भरोसा जीता और बाद में कई मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम और WhatsApp पर बातचीत शुरू कर दी. उसने उससे शादी करने का वादा किया और एक दोस्त के तौर पर ‘आनंद’ नाम की एक और नकली पहचान भी बताई, जो परिवार की मीटिंग अरेंज करेगा. फिर उसने फाइनेंशियल मदद लेने के लिए मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस में नुकसान की झूठी कहानियां गढ़ीं. जब विक्टिम ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने जवाब देना बंद कर दिया और बाद में कॉन्टैक्ट खत्म करने के लिए WhatsApp पर उसे झूठा बताया कि ‘वैभव’ की मौत हो गई है.

पुलिस ने कैसे बिछाया जाल?

शिकायत के बाद, पुलिस ने IP लॉग, सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स समेत डिजिटल फुटप्रिंट्स का बड़े पैमाने पर टेक्निकल एनालिसिस किया. सर्विलांस से पता चला कि आरोपी से जुड़े दो नंबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके में एक्टिव थे. पुलिस टीमों ने कई जगहों पर रेड की और आखिरकार लगातार ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के बाद उसे पकड़ लिया. उसके डिवाइस की जांच से पता चला कि वह एक साथ कई नकली पहचान से काम करता था, जिसमें वैभव अरोड़ा, डॉ. रोहित बहल, तरुण, आनंद शर्मा और शिखा जैसे नाम शामिल थे. उसने कई मोबाइल फोन, अलग-अलग पहचान से जारी किए गए सिम कार्ड इस्तेमाल किए और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार डिवाइस बदलता रहा.

दिल्ली-गाजियाबाद में भी कर चुका है कांड

पुलिस ने ठगी के पैसे से खरीदे गए चार स्मार्टफोन, आठ सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, चार सोने के ब्रेसलेट और पांच सोने की चेन बरामद कीं. अधिकारियों ने यह भी पाया कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग और निजी खर्चों पर खर्च किया गया था. अधिकारियों ने पुष्टि की कि आरोपी एक आदतन अपराधी है और दिल्ली और गाजियाबाद में इसी तरह के दो साइबर क्राइम मामलों में पहले भी शामिल रहा है.

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