डिनर पर अंडा करी को लेकर हुई लड़ाई में पत्नी ने काट दी पति की जीभ- खौफनाक वारदात की पूरी दास्तां सुनकर हिल जाएंगे

UP News Hindi: सास की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है. ईशा ने भी पति की जीभ काटने के आरोप को स्वीकार कर लिया है.

UP Crime News

UP News Today: देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पति-पत्नी के बीच डिनर पर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया. महिला फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर पति की जीभ काटने का आरोप है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच डिनर के समय यह झगड़ा अंडा करी को लेकर हुआ था. यह घटना बेगमाबाद इलाके की संजयपुरी कॉलोनी में हुई, जिससे 32 साल का पीड़ित हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया.

दोबारा नहीं जुड़ेगी जीभ

पुलिस ने आरोपी ईशा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके पति विपिन का मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने परिवार को बताया है कि सर्जरी के बाद भी उसकी जीभ का कटा हुआ हिस्सा दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता. पुलिस और परिवार वालों के मुताबिक, विपिन और ईशा की शादी जून 2025 में हुई थी. विपिन मोदीनगर की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है और अपने माता-पिता, राम अवतार और गीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था. जगह की कमी के कारण, परिवार ने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बनवाया था, जहां शादी के बाद कपल रहता था. ईशा मेरठ के मालियाना इलाके की रहने वाली है.

शादी के तुरंत बाद ही होने लगे थे झगड़े

विपिन की मां ने आरोप लगाया कि शादी के एक महीने के अंदर ही तनाव शुरू हो गया था. गीता ने कहा,’शादी के बाद उसने साफ-साफ कह दिया था कि वह अपनी शर्तों पर जिएगी और अपने खिलाफ कही गई एक भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी.’ उसने आगे दावा किया कि बाद में परिवार को पता चला कि ईशा छिपकर शराब और सिगरेट पीती थी और घंटों इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी. उसने कहा, ‘जब मेरे बेटे ने आपत्ति जताई, तो वह उसे छोड़ने की धमकी देती थी.’

कैसे शुरू हुआ झगड़ा?

News 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार रात को यह झगड़ा तब बढ़ गया जब ईशा ने कथित तौर पर रात के खाने में अंडा करी बनाई. विपिन रात करीब 8 बजे घर लौटा और उसने ईशा से कहा कि वह रोज अंडे नहीं खा सकता. जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘उसने सिर्फ इतना कहा कि वह रोज अंडा करी खाकर थक गया है.’ बहस शुरू में खाने को लेकर हुई, लेकिन जल्द ही उसकी शराब पीने की आदत पर चली गई.’

मारपीट में बदल गई बहस

पुलिस ने बताया कि ईशा ने चिकन ऑर्डर करने का सुझाव दिया और कथित तौर पर बिस्तर के नीचे छिपी शराब की बोतल निकाल ली, जिस पर विपिन ने आपत्ति जताई. रात करीब 11 बजे तक बहस मारपीट में बदल गई जो लगभग 2 घंटे तक चली. अधिकारी ने बताया कि हाथापाई के दौरान महिला ने पीड़ित को कई बार थप्पड़ मारे. जब विपिन ने उसे रोकने और स्थिति को शांत करने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर उसे शांत करने का नाटक किया और अचानक उसकी जीभ को अपने दांतों के बीच दबाकर जोर से काट लिया. विपिन को बहुत ज्यादा खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाया. अपनी जीभ का कटा हुआ टुकड़ा पकड़े हुए, वह किसी तरह सीढ़ियों से नीचे अपने माता-पिता के पास पहुंचा.

विपिन को तुरंत ले जाया गया अस्पताल

गीता ने याद करते हुए बताया, ‘वह खून से लथपथ नीचे आया. वह बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था और बस हाथ में अपनी जीभ दिखा रहा था. पहले तो हमें लगा कि किसी ने चाकू मारा है. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ इतना भयानक हो सकता है.’ जल्द ही पड़ोसी घर पर जमा हो गए और कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर ईशा पर हमला किया. परिवार के अनुसार, बाद में उसने कबूल किया कि उसने विपिन की जीभ अपने दांतों से काट ली थी. विपिन को मेरठ के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

सास ने बहू के खिलाफ दर्ज करवाई FIR

डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि विपिन की लगभग 2.5 सेंटीमीटर जीभ पूरी तरह से कट गई थी. गीता ने कहा, ‘डॉक्टरों ने साफ-साफ कहा कि जीभ दोबारा जोड़ी नहीं जा सकती. उन्होंने कहा कि प्रोस्थेटिक का ऑप्शन आजमाया जा सकता है, लेकिन मेरा बेटा शायद कभी ठीक से बोल न पाए.’ घटना के बाद, गीता ने अपनी बहू के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उस पर घरेलू हिंसा और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया. उसने अपनी शिकायत में कहा, ‘उसने पिछले छह महीनों में मेरे बेटे को कई बार पीटा और उस रात उसने सारी हदें पार कर दीं.’

पुलिस स्टेशन में भी आक्रामक व्यवहार

पुलिस ने बताया कि ईशा ने पुलिस स्टेशन में भी आक्रामक व्यवहार किया. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘उसने महिला पुलिसकर्मियों से भी बहस की. उसके व्यवहार से पता चला कि वह बहुत हिंसक है.’ हालांकि, पूछताछ के दौरान ईशा ने अलग कहानी बताई. उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने पड़ोस की महिलाओं को उसे पीटने के लिए उकसाया और दावा किया कि गिरफ्तारी के समय वह नशे में नहीं थी. उसने विपिन की जीभ काटने की बात मानी, लेकिन कहा कि यह गुस्से में हुआ. उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसका पति अक्सर बंद दरवाजों के पीछे उसे डांटता था और उसे शराब पीने और इंस्टाग्राम रील्स बनाने से रोकने की कोशिश करता था.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, ‘हम परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और डॉक्टरों के बयान दर्ज कर रहे हैं.

