पति ने की गर्भ में पल रहे बच्चे के DNA टेस्ट की मांग, महिला ने दे दी जान- सास पर भी गंभीर आरोप

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसका पति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था. पति को उस पर शक था. सुष्मिता के साथ उसकी सास भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी.

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महिला के पति को उस पर शक था और वह लगातार DNA टेस्ट की मांग कर रहा था.

आरोप है कि पीड़िता को उसका पति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था.

आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत BNS की कई धाराएं लगाई गई हैं.

घटना तेलंगाना के मेडक जिले के अल्लादुर्ग मंडल के गडिपेड्डापुर गांव की है.

तेलंगाना के मेडक जिले से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 23 साल की गर्भवती महिला ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि वह अपने पति और सास के बार-बार के टॉर्चर से परेशान हो गई थी. इसके बाद उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया. आरोप है कि पति और उसकी सास महिला पर शक करते थे. वे दोनों उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता को लेकर भी सवाल उठाते थे और DNA टेस्ट कराने की मांग करते थे. यह घटना तेलंगाना के मेडक जिले के अल्लादुर्ग मंडल के गडिपेड्डापुर गांव में हुई.

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत

मृत महिला सुष्मिता की शादी लगभग 18 महीने पहले जी. अभिलाष से हुई थी. वह पांच महीने की गर्भवती थी. सुष्मिता की मां जनाबाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसका पति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था. पति को उस पर शक था. जनाबाई ने यह भी आरोप लगाया कि सुष्मिता के साथ उसकी सास भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी.

गोद भराई की चल रही थी तैयारी

जनाबाई ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 23 जून को वह और उसके पति अपनी बेटी के घर बच्चे के होने की खुशी में होने वाली गोद भराई की तैयारी के बारे में बात करने गए थे. वहां बहस हो गई. आरोप है कि अभिलाष ने दोनों परिवारों के सामने होने वाले बच्चे का DNA टेस्ट कराने की मांग की. गांव के बड़े लोगों ने बीच-बचाव किया और मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन परिवार का कहना है कि सुष्मिता को परेशान करना जारी रहा. दो दिन बाद सुष्मिता अपने घर में फांसी पर लटकी हुई मिली. जनाबाई ने इस मामले की पूरी जांच की मांग की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया.

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

अल्लादुर्ग पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर डी. शंकर ने बताया, ‘हमने सुष्मिता के पति जी. अभिलाष और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.’ पुलिस ने सुष्मिता की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. इसमें पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई धाराएं लगाई गई हैं.