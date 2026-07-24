महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहीर के घर से 2.65 करोड़ के सामान की चोरी, घरेलू सहायक गिरफ्तार

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी प्रवीण सोलंकी ने चोरी के सामान का कुछ हिस्सा बेचने और उससे मिली रकम को अपने साथियों में बांटने की बात कबूल कर ली है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 24, 2026, 7:20 PM IST
Sachin Ahir
महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहीर. (File Photo ANI)

महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहीर के घर से 2.65 करोड़ रुपये की कीमती चीजों की कथित चोरी के मामले में पुलिस ने उनके घरेलू सहायक को गिरफ्तार किया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि पर लगभग 45 साल प्रवीण रमेश सोलंकी सचिन अहीर के घर में बीते 24 साल से काम कर रहा था. आरोपी प्रवीण रमेश सोलंकी को शुक्रवार (जुलाई, 24, 2026) को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे 30 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया ताकि जांच अधिकारी चोरी का सामान बरामद कर सकें.

सचिन अहीर के बेटे ने की थी शिकायत

सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने दलील दी कि सोलंकी बेगुनाह है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. हालांकि, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सोलंकी ने चोरी के सामान का कुछ हिस्सा बेचने और उससे मिली रकम को अपने साथियों में बांटने की बात कबूल कर ली है. उसके साथी अभी फरार हैं. यह जांच तब शुरू हुई जब सचिन अहीर ने मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रमुख को शिकायत सौंपी. इससे पहले उनके बेटे, कृष्णा सचिन अहीर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी. FIR में बताया गया था कि पिछले पांच सालों में घर से कीमती सामान गायब हुआ है.

और पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के पांगी में भीषण हादसा, चलती कार पर गिरीं चट्टानें- 13 लोगों की मौत

दो अन्य घरेलू सहायकों पर भी शक

पुलिस ने कहा कि दो अन्य घरेलू सहायकों, सतीशकुमार मिस्त्री और अमितकुमार प्रसाद पर भी शक हुआ, क्योंकि परिवार को पता चला कि कम सैलरी पाने के बावजूद उन्होंने हाल ही में झारखंड में अपने पैतृक गांव में घर, गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां खरीदी थीं. जांचकर्ताओं के मुताबिक, चोरी हुए सामान में 15 लाख रुपये कीमत के 100 ग्राम सोने के बिस्कुट, 45 लाख रुपये कीमत की हीरे जड़ी सोने की दो चूड़ियां और लगभग 50 लाख रुपये कीमत की एक और हीरे की चूड़ी शामिल है.

क्या खाने में मिलाई गईं नशीली दवाई?

क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या 13 अक्टूबर, 2025 को घर में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग का फायदा उठाकर कैश चोरी किया गया और CCTV फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई. जांचकर्ता उन दावों की भी जांच कर रहे हैं कि परिवार के कुछ सदस्यों को सुस्ती और चक्कर आने की समस्या हुई थी. वे यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या चोरी को आसान बनाने के लिए खाने या इम्पोर्टेड डाइटरी सप्लीमेंट्स में नशीली दवाएं मिलाई गई थीं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Crime की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.