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ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से शख्स ने निकाल लिये 27 लाख रुपये, बॉस ने मांगे पैसे तो अश्लील फोटो भेज करने लगा ब्लैकमेल! जानें पूरा मामला
कर्मचारी को कंपनी की तरफ से ऑफिशियल खर्चों के लिए 2 लाख रुपये की लिमिट वाला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया.
इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु से फ्रॉड का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स पर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है. बेंगलुरु में एक IT कंपनी के कर्मचारी पर आरोप है कि उसने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और 27 लाख रुपये निकाल लिये. इसके बाद जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने सीनियर मैनेजसेंट (बॉस) को अश्लील कंटेंट भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की.
सिर्फ 2 लाख की दी गई थी लिमिट
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी को ऑफिशियल खर्चों के लिए 2 लाख रुपये की लिमिट वाला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था. हालांकि, उसने कथित तौर पर अक्तूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच चार महीने के समय में 27,01,139 रुपये का गलत इस्तेमाल किया. कंपनी को जब इस गड़बड़ी के बारे में पता चला तो उसने कर्मचारी से 12 जनवरी, 2024 को ईमेल के जरिए पूछताछ की. 15 जनवरी को अपने जवाब में, उसने गलत इस्तेमाल की बात मान ली. आरोपी का दावा है कि उसने चीन और पाकिस्तान में अनजान लोगों से धमकियां मिल रही थी और इस वजह से ही उसने यह काम किया.
किश्तों में रकम चुकाने का दिया था भरोसा
बाद में उसने कंपनी को भरोसा दिलाया कि वह तीन किश्तों में रकम चुका देगा. 29 जनवरी के एक मेल में उसने कहा कि वह फरवरी के दूसरे हफ्ते तक 10 लाख रुपये चुका देगा और बाकी बकाया किश्तों में चुका देगा. काफी समय और कई मौके दिए जाने के बावजूद वह पैसे वापस नहीं कर पाया.
बॉस को भेज दी अश्लील तस्वीरें
मामला 9 फरवरी, 2024 को तब और बढ़ गया जब कर्मचारी ने कथित तौर पर अपने मैनेजर को अश्लील तस्वीरें भेजीं और आत्महत्या की धमकी भी दी. इसके बाद, कंपनी ने एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर वरथुर पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की. आगे की जांच की जा रही है.