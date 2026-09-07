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उंगलियां गायब, रेफ्रिजरेटर में महिला का कटा सिर और...अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ते ही पुलिस के भी उड़े होश!

पुलिस ने बताया कि शव को देखकर ऐसा मालूम होता है कि हत्या 24 से 48 घंटे पहले की गई होगी. महिला का कटा सिर फ्रिज के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में मिला.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 7, 2026, 12:38 PM IST
उंगलियां गायब, रेफ्रिजरेटर में महिला का कटा सिर और...अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ते ही पुलिस के भी उड़े होश!
मृतक महिला के पति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

असम के गुवाहाटी से एक खौफनाक मामला सामने आया है. गुवाहाटी के बेलटोला इलाके में शादी के कुछ महीने बाद ही 25 साल की एक महिला का उसके अपार्टमेंट में क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. रविवार, 6 सितंबर को पड़ोसियों से बदबू की शिकायत मिलने के बाद पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची, जहां कुछ महीने पहले शादी करने वाला यह कपल रह रहा था. पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने कपल को 2 दिनों से नहीं देखा और उनके फोन भी बंद थे. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की टीम ने अपार्टमेंट का ताला तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर हिल गई. पुलिस को महिला की सिर कटी लाश मिली. उसकी उंगलियां भी आधी कटी हुई थीं. पुलिस ने बताया कि लाश सड़ने लगी थी. महिला की पहचान रिया तालुकदार के रूप में हुई.

फ्रीज में मिला महिला का कटा सिर

घर की तलाशी लेने पर पुलिस को रेफ्रिजरेटर में रखे एक पॉलीथीन बैग में महिला का कटा सिर मिला. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रिया को आखिरी बार शुक्रवार (सितंबर, 04, 2026) को देखा था. पुलिस ने कटे हुए सिर के साथ लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया. रविवार (सितंबर, 06, 2026) रात को उसके पति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है. मृतक महिला की पहचान रिया तालुकदार के रूप में हुई है जो एक बुटीक में काम करती थी और उसका पति कैब चालक है.

और पढ़ें: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिशा सालियान की मौत की होगी CBI जांच- पिता ने जताई थी हत्या की आशंका

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने अभी तक कथित हत्या के पीछे का मकसद नहीं बताया है और न ही उन हालातों के बारे में जानकारी दी है जिनकी वजह से आरोपी ने सरेंडर किया. जांच जारी है, पुलिस घटना के आस-पास की घटनाओं के क्रम और अगर कोई और शामिल है तो उसकी भी जांच कर रही है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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