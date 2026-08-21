बेल पर बाहर आए गैंगस्टर की साथी ने कर दी हत्या, एक ही महिला से 'प्यार' करते थे दोनों- जानें पूरा मामला

Nagpur News: यह खूनखराबा एक महिला से जुड़े झगड़े की वजह से हुई, जिससे वे दोनों कथित तौर पर प्यार करते थे. घटना शहर के नरेंद्र नगर के सुंदरबन इलाके की है.

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Nagpur News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां बेल पर रिहा एक गैंगस्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि 2 हफ्ते पहले बेल पर रिहा हुए 27 साल के क्रिमिनल को नागपुर में उसके दोस्त और साथी गैंगस्टर ने चाकू मारकर हत्या कर दी. यह खूनखराबा एक महिला से जुड़े झगड़े की वजह से हुई, जिससे वे दोनों कथित तौर पर प्यार करते थे. घटना शहर के नरेंद्र नगर के सुंदरबन इलाके की है.

मर्डर-डकैती समेत कई आरोप

पुलिस ने बताया कि गौरव पंकज रागड़े की कथित तौर पर गौरव रामभाऊ राउत और उसके साथी अभिषेक वासनिक ने चाकू मारकर हत्या कर दी. गौरव रागड़े नागपुर के ‘गमचू’ मर्डर केस का आरोपी था. इसके साथ-साथ उस पर डकैती समेत कई गंभीर आरोप थे. अजनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसके खिलाफ मर्डर और मर्डर की कोशिश समेत लगभग नौ केस दर्ज थे. आरोपी राउत और वासनिक अलग-अलग मर्डर केस में भी शामिल हैं.

प्रेम प्रसंग में हुई हत्या

पुलिस सूत्रों के हवाले से NDTV ने बताया कि पीड़ित गौरव पंकज रागड़े पिछले दो साल से ‘रानी’ (बदला हुआ नाम) नाम की एक महिला के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था. रानी मूल रूप से मुंबई की रहने वाली है. हालांकि, जब रागड़े जेल में था तो गौरव रामभाऊ राउत, रानी के संपर्क में आया और दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया. राउत यवतमाल का रहने वाला है. रानी क्राइम की दुनिया से दूर रहना चाहती थी इसलिए उसने राउत के साथ नरेंद्र नगर इलाके में क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू किया और दोनों पास में ही किराए के घर में रह रहे थे.

गुस्से में राउत के घर पहुंच रागड़े

जेल से बाहर आने के बाद गौरव रागड़े को जब इन बातों का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ. गुरुवार दोपहर (अगस्त, 20, 2026) को रानी, गौरव राउत के घर गई, जहां वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है. गौरव रागड़े को इसकी जानकारी मिली और वह गुस्से में राउत के घर पहुंच गया. दरवाजा बंद देखकर उसने रागड़े ने घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. आरोप है कि नशे में धुत रागड़े ने राउत को गालियां दीं और कमरे में तोड़-फोड़ की.

सुंदरबन नाले के पास हुई हत्या

NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राउत और उसके दोस्तों ने शुरू में अपनी जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन रागड़े ने बदला लेने के इरादे से उनका पीछा किया. नरेंद्रनगर में सुंदरबन नाले के पास एक पुलिया पर रागड़े और राउत के बीच ज़ोरदार लड़ाई हुई. लड़ाई के दौरान, रागड़े गिर गया. राउत का साथी, वासनिक भी तब तक मौके पर पहुंच गया. लड़ाई के बीच, उन्होंने रागड़े से चाकू छीन लिया और उस पर कई वार किए. जैसे ही वह जमीन पर गिरा, आरोपी मौके से भाग गए.

पुलिस ने 1.5KM पीछा कर आरोपी को पकड़ा

आस-पास खड़े लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर लिया और शोर मचाया. पास में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात अजनी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मनीष भालमे और नरेश सावनकर मौके पर पहुंचे. सावनकर मौके पर ही रहे, जबकि भालमे ने नाटकीय अंदाज में आरोपियों का पीछा किया. लगभग 1.5 किलोमीटर तक उसका पीछा करने के बाद, भालमे आरोपी गौरव राउत को पकड़ने में कामयाब रहे. उसके पास से जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया.