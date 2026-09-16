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घर में सो रही पत्नी का सिर धड़ से अलग कर थाने पहुंचा पति, अफेयर के शक में कर दी हत्या

UP News Today: पुलिस ने बताया कि परवेज को शक था कि उसकी पत्नी नगमा का किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध है. पत्नी के किसी से फोन पर बात करने को लेकर अक्सर दोनों में बहस होती थी.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 16, 2026, 7:25 PM IST
Uttar Pradesh Police
परवेज ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और हत्या की बात कबूल कर ली. (Image: Zee)

UP News Today: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में अपनी सो रही पत्नी पर चाकू से कई बार हमला किया और फिर उसका गला काट दिया. हमला इतना बेरहमी से किया गया कि महिला का सिर धड़ से पूरी तरह अलग हो गया. पुलिस जांच में पता चला कि परवेज और उसकी 28 साल की पत्नी नगमा की शादी को करीब 12 साल हो गए थे. परवेज ने हाल ही में परिवार में प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद अपना पुश्तैनी घर बेच दिया था. वह करीब डेढ़ महीने से अपनी पत्नी के साथ हरदोई के इस्लामनगर तिलैया इलाके में किराएदार के तौर पर रह रहा था.

पत्नी के अफेयर का था शक

Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक, परवेज को लगातार अपनी पत्नी पर अफेयर और फोन पर किसी दूसरे आदमी से बात करने का शक था. इस बात पर दोनों में अक्सर बहस होती थी. 9 सितंबर की रात को जब नगमा गहरी नींद में सो रही थी तो परवेज ने गुस्से में उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी. बाद में परवेज ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और हत्या की बात कबूल कर ली.

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परवेज से पूछताछ कर रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद करने की कोशिश कर रही है. पीड़िता की बहन सब्बो ने आरोप लगाया है कि नगमा को उसका पति पिछले एक हफ्ते से बहुत टॉर्चर और मारपीट कर रहा था. वह उसका गला काटने की धमकी देता था और उसने सच में ऐसा किया भी.

परवेज की मां और बहनों पर भी आरोप!

सब्बो ने बताया कि परवेज की बहनें और मां भी इसमें शामिल थीं. एक बहन और जीजा बगल के कमरे में सो रहे थे. हमें डिटेल्स नहीं पता, पास में रहने वाली बहन और जीजा ही जानते होंगे. सब्बो ने कहा कि वहां खून से सना एक अंडरशर्ट भी लटका हुआ मिला. सिर धड़ से अलग था. नगमा की मां जाहिदा ने आरोप लगाया कि परवेज उसे लगातार परेशान करता था. पिछले तीन-चार दिनों से उसे जान से मारने और गला काटने की धमकियां दी जा रही थीं. मां के अनुसार सास और तीन ननदें भी उसकी बेटी को परेशान करती थीं.

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Parinay Kumar

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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