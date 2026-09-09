अहमदाबाद में 'ऑनर किलिंग', पिता-भाई ने मिलकर 22 साल की सोफिया को मार डाला- जानें वजह

Gujarat News: सोफिया का उसके दोस्त के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद से पिता और भाई बहुत नाराज थे. समाज में बेइज्जती का डर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए दोनों ने सोफिया को मार डाला.

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Police Generic. (Representational Photo, pexels )

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद से ‘ऑनर किलिंग’ का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अहमदाबाद के सरखेज की रहने वाली 22 साल की सोफिया फारूक की उसके पिता और भाई ने ही कथित तौर पर ‘इज्जत’ के नाम पर हत्या कर दी. करीब तीन महीने पहले सोफिया का उसके दोस्त के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद से उसके पिता और भाई बहुत नाराज थे. समाज में बेइज्जती का डर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए दोनों ने मिलकर सोफिया को मारने की साजिश रची. पुलिस ने बताया कि हत्या को एक्सिडेंट का रूप दिया गया, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई.

हत्या का दिया था एक्सिडेंट का रूप

एम डिवीजन ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर यू बी धाकड़ा ने बताया कि आरोपियों की पहचान 56 साल के मोहम्मद फारूक नवाबखान और 38 साल के हाबिल फारूक के तौर पर हुई है. TOI ने पुलिस के हवाले से बताया कि फैब्रिकेशन का बिजनेस करने वाले दोनों कथित तौर पर सोफिया को सरखेज में घेलजीपुरा के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर हथौड़े से हमला कर दिया और फिर हत्या को रोड एक्सीडेंट का रूप दिया. सोफिया जुहापुरा के एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी.

हिट-एंड-रन से शुरू हुई थी जांच

शुरुआत में यह एक हिट-एंड-रन केस लग रहा था. पुलिस को बताया गया कि 12 अगस्त की रात सोफिया हाबिल के साथ पीछे बैठी थी, जब समृद्ध डेयरी के पास एक अनजान गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी. उसके सिर के पिछले हिस्से और पैरों में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद उसे सोला सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 13 अगस्त को उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने कैसे खोला हत्या का राज?

धाकड़ा ने बताया, ‘जांच में पता चला कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सिडेंट की कहानी बनाई गई थी. पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर सोफिया को मोटरसाइकिल पर घेलजीपुरा गांव के पास एक सुनसान इलाके में ले गया था. पुलिस ने बताया कि हाबिल ने अपनी पैंट में लोहे का हथौड़ा छिपा रखा था. धाकड़ा ने कहा, ‘सोफिया और एक लड़के का वीडियो लगभग तीन महीने पहले वायरल हुआ था, जिसके बाद उसके पिता और भाई ने उसे डांटा था. उन्होंने सोफिया के दूसरे लड़कों के साथ लगातार बातचीत पर भी ऐतराज जताया था.’ इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने समुदाय में परिवार की इज्जत बचाने के लिए सोफिया की हत्या की योजना बनाई.

घरवालों ने बनाई थी एक्सिडेंट की कहानी

पुलिस ने आरोप लगाया कि सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद, हाबिल ने हथौड़े से सोफिया के सिर पर तीन बार वार किया, जबकि फारूक ने उसकी मदद की. फिर उसे एक सड़क पर ले जाया गया, जहां आरोपी ने ऐसा दिखाया कि किसी अनजान गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है. धखड़ा ने कहा, ‘आरोपी ने एक अनजान गाड़ी के बारे में झूठी शिकायत दर्ज कराई और जांच को गुमराह करने के लिए एक नकली एक्सिडेंट की कहानी बनाई.’ पुलिस ने पिता-पुत्र दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.