Husband Kills Wife After Seeing His In Compromising Situation With Three Men Just After 4 Months Into Marriage

दिल दहलाने वाला मामला! शादी के चार महीने बाद ही कर दी पत्नी की हत्या- वजह जानकर दंग रह जाएंगे

UP News Today: आरोपी सचिन ने आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को तीन आदमियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा. साथ ही उसके कइयों के साथ अनैतिक संबंध थे.

UP News Hindi: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने शादी के महज चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने बताया कि उसने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को तीन आदमियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था. पुलिस को दिये बयान में उसने आरोप है कि उसने लाश को कंबल में लपेटा और अगले दिन पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया. आरोपी सचिन सिंह पिछले एक महीने से अपनी पत्नी श्वेता सिंह के साथ किराए के कमरे में रह रहा था. कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी की और फिर कोर्ट में उसे रजिस्टर करवाया.

सचिन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे अपनी पत्नी के बर्ताव पर शक होने लगा था. उसने आरोप लगाया कि जब वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो उसकी पत्नी ने महाराजपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आस-पास के कमरों में रहने वाले दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ संबंध बना लिए थे.

पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा

सचिन ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वह अपने गांव जा रहा है और उस रात वापस नहीं आएगा. हालांकि, शुक्रवार रात को वह अचानक लौट आया. लौटने के बाद उसने जो भी देखा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने दावा किया उसने अपनी पत्नी को 2 आदमियों के साथ बिस्तर पर लेटे हुए पाया. उसने बताया कि उसने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने कथित तौर पर उन आदमियों को उस पर हमला करने के लिए उकसाया. फिर घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसमें शामिल सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए.

बहस के बाद कर दी हत्या

पुलिस स्टेशन में सचिन ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और इसे बाद में सुलझाना चाहता है. इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया. बाद में उसने दावा किया कि घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने उस पर दोनों आदमियों को छुड़वाने का दबाव डाला और अगर उसने मना किया तो उसे छोड़कर उनके साथ रहने की धमकी दी. उसने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद हुई बहस के दौरान उसने उससे कहा कि वह उसे मार दे.

गला घोंटकर कर दी हत्या

सचिन ने बताया कि गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को कंबल में लपेटा और किराए के कमरे में छोड़ दिया. अगले दिन, वह पास के पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस अधिकारी उसे कमरे में ले गए जहां श्वेता का शव कंबल में लिपटा हुआ मिला. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. शव की शुरुआती जांच चल रही है और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा. इस बीच, पुलिस द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं. आलोचना की जा रही है कि अगर आरोपी को पहले रिहा नहीं किया गया होता तो हत्या को रोका जा सकता था.

