64 साल के शख्स ने 32 साल की लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की, पहले मारा फिर एक-एक अंग जलाया, रूह कंपा देगा ये मामला
64 साल के राम सिंह परिहार ने कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर की पहले हत्या की, फिर उसके शरीर के अंगों को एक-एक करके जलाकर अपराध के सभी निशान मिटाने की कोशिश की.
Crime News: अपराध जगत की कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं. हाल ही में एक ऐसा की रूह कंपा देने वाला मामला आया है झांसी से. इस दिल दहला देने वाले अपराध में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने खुद से 32 साल छोटी कथित लिव इन पार्टनर को पहले बेरहमी से मारा फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश में एक-एक अंग को धीरे-धीरे जलाया.
क्या है पूरा मामला
मामला झांसी का है. यहां राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान नाम के एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी का नृशंस अपराध पकड़ा गया है. 64 साल के राम सिंह परिहार ने कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर की पहले हत्या की, फिर उसके शरीर के अंगों को एक-एक करके जलाकर अपराध के सभी निशान मिटाने की कोशिश की.
मृतका की पहचान 32 साल की प्रीति के रूप में हुई है. उम्र का अंतर देखा जाए तो प्रीति राम सिंह परिहार की आधी उम्र की, यानी कि 32 साल छोटी थी. हत्या कर बेहद शातिर तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश कई दिनों तक एक किराए के घर के अंदर होती रही.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राम सिंह प्रीति के साथ झांसी के सिपरी बाज़ार पुलिस स्टेशन इलाके के ब्रह्म नगर में एक किराए के घर में रह रहा था. राम सिंह ने ये घर सिर्फ 20 दिन पहले ही किराए पर लिया था. प्रीति और राम सिंह करीब एक दशक से रिलेशनशिप में थे और बिना शादी के साथ रह रहे थे. राम सिंह की पहले से ही दो पत्नियां भी थीं.
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को जब इस बारे में पता चला तब तक हत्या किए हुए 7 दिन हो चुके थे. कथित तौर पर प्रीति की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें एक तिरपाल में लपेट दिया. सबूतों को खत्म करने के लिए उसने कथित तौर पर हर दिन घर के अंदर चूल्हे पर शरीर का एक हिस्सा जलाया ताकि गंध घर के अंदर ही रहे.
आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की योजना सावधानी से बनाई थी और इस काम को करते हुए भी वह घर में ही रह रहा था. बीते शनिवार को आरोपी ने कथित तौर पर बचे हुए हिस्सों को ठिकाने लगाने का फैसला किया. उसने शरीर के हिस्सों को एक ड्रम में डालने की कोशिश की. इसमें कामयाबी नहीं मिली तो जले हुए अवशेषों, हड्डियों और राख को एक नीले बॉक्स में पैक कर दिया.
फिर उसने एक लोडर ऑटो किराए पर लिया और अपने बेटे और दूसरों की मदद से बॉक्स को बाहर ले गया. जब बॉक्स से बदबू आने लगी और उसमें से लिक्विड लीक होने लगा तो शक हुआ. स्थानीय निवासियों और ऑटो ड्राइवर ने रात करीब 2 बजे पुलिस को अलर्ट किया. जब तक अधिकारी सूचना मिलने पर पहुंचे तब तक आरोपी भाग चुका था.
पुलिस ने बॉक्स खोला तो अंदर इंसानी शरीर के जले हुए टुकड़े मिले जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसे सामान पहुंचाने के लिए 400 रुपये दिए गए थे और बॉक्स लेकर 4 लोग आए थे और इसे गाड़ी में लोड कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के बेटे और कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.
बाद में पीड़िता की पहचान हुई. पीड़िता ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया था और राम सिंह के साथ रह रही थी. मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटनाक्रम को समझने और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है.