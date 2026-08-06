Insta पर 'दोस्त' बने युवक ने छात्रा को बंधक बनाकर किया रेप, पुलिस ने फूड ऑर्डर से आरोपी को दबोचा

पुलिस के मुताबिक, 16 साल की पीड़िता आरोपी के संपर्क में Instagram, Snapchat और कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आई थी. घटना फ्रेंडशिप डे के दिन की है.

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Police Generic. (Representational Photo, pexels )

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के नागपुर से दिल को दहलाने देने वाला मामला सामने आया है. यहां 12वीं क्लास की एक छात्रा को Instagram पर ‘दोस्त’ बने 20 साल के युवक ने कथित तौर पर अगवा कर लिया. इसके बाद उसने 2 दिनों तक छात्रा का बलात्कार किया और टॉर्चर करता रहा. पुलिस ने मंगलवार (अगस्त, 4, 2026) को पीड़िता को बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, 16 साल की पीड़िता आरोपी के संपर्क में Instagram, Snapchat और कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आई थी.

इस घटना की शुरुआत फ्रेंडशिप डे के दिन हुई. 16 साल की पीड़िता अपने माता-पिता को यह बताकर घर से निकली कि वह सहेली के साथ मॉल जा रही है. काफी समय बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, पर उसका फोन स्विच ऑफ था. जब इस बात का पता चला कि लड़की किसी दोस्त से नहीं मिली तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने लड़की के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की, जिससे उन्हें आरोपी पर शक हुआ.

पुलिस ने कैसे लगाया आरोपी का पता?

जांच में पता चला कि आरोपी की पहचान ठाणे के निर्भय उर्फ आकाश माधव पखरे के तौर पर हुई. वह बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की पढ़ाई कर रहा था और नागपुर में किराए के फ्लैट में रहता था. उसकी मां एक जानी-मानी डॉक्टर हैं. इसके बाद पुलिस ने उसका फोन नंबर हासिल किया और उसके परिवार से संपर्क किया. ठाणे पुलिस की एक टीम आरोपी के घर पर उसके माता-पिता से मिली और उसकी मां से अपने बेटे को फोन करने के लिए कहा.

आरोपी ने पीड़िता पर डाला दबाव

जब आरोपी को पता चला कि कोई पुलिस अधिकारी उसकी मां से बात कर रहा है तो वह घबरा गया और लड़की पर दबाव डाला कि वह अपने माता-पिता को फोन करके बताए कि सब ठीक है. इस कॉल से पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल गया. कुछ देर बाद, आरोपी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया. पुलिस डिलीवरी बॉय के साथ पता कंफर्म करने गई. इसके बाद नागपुर पुलिस ने जाल बिछाया और लड़की को बचाया.

दरवाजा तोड़ा तो सन्न रह गई पुलिस

जब पुलिस ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा जहां पीड़िता को कैद करके रखा गया था, तो वह घायल, नग्न और बिस्तर से बंधी हुई मिली, जबकि आरोपी के हाथ में चाकू था. पीड़िता के शरीर पर कई जगह कटने और चाकू घोंपने के निशान थे और उसकी कलाई भी कटी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, अगर वे थोड़ी और देर करते तो आरोपी लड़की की जान ले लेता. जोन 4 की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, रश्मिता राव ने कहा, ‘जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने खिड़की से एक बहुत ही बेरहम और डरावना नजारा देखा. पीड़िता के साथ दो दिनों तक यौन और शारीरिक शोषण किया गया था. उसका हाथ कटा हुआ था. मौके पर एक तेज चाकू मिला. आरोपी उसे मारने की तैयारी कर रहा था.’

लड़की की अश्लील तस्वीरें भी ली

जांच में पता चला कि आरोपी ने लड़की की अश्लील तस्वीरें ली थीं और उन्हें वायरल करने की धमकी दी थी. उसने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. आरोपी के खिलाफ ‘प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज’ (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें रेप, अपहरण और हत्या की कोशिश जैसे आरोप शामिल हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई और संदिग्ध भी शामिल है या क्या आरोपी ने इसी तरह किसी और लड़की का यौन और शारीरिक शोषण किया है. पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए आरोपी की तरफ से इस्तेमाल किया गया चाकू और अन्य सबूत भी ज़ब्त कर लिए गए हैं.

आरोपी के वकील का क्या है दावा?

उधर, आरोपी के वकील का दावा है कि वह और पीड़िता प्रेम संबंध के कारण साथ थे और लड़की ने खुद अपना हाथ काटा था. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के घर पर गई थी और अपहरण में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है, जहां वह आरामदायक बिस्तर और मच्छर भगाने वाली चीजों की मांग कर रहा है. गहरे सदमे के कारण पीड़िता का इलाज और काउंसलिंग चल रही है.