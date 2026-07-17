दिल दहला देने वाली वारदात! 12 साल की बच्ची को पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला- पुलिस ने यौन उत्पीड़न की भी जताई आशंका

पुलिस को शक है कि वर्धा में पत्थर से पीट-पीटकर हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. पुलिस ने बताया कि लड़की का शव घर के अंदर मिला और उसके कपड़े आंशिक रूप से उतरे हुए थे.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 17, 2026, 12:52 PM IST
स्थानीय लोगों आरोपी के लिए मौत की सजा और मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग की. (Photo-प्रतीकात्मक)
स्थानीय लोगों आरोपी के लिए मौत की सजा और मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग की. (Photo-प्रतीकात्मक)

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के वर्धा से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक गांव में 12 साल की लड़की अपने घर में मृत पाई गई. अधिकारियों को शक है कि वर्धा में पत्थर से पीट-पीटकर हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. पुलिस ने बताया कि लड़की का शव घर के अंदर मिला और उसके कपड़े आंशिक रूप से उतरे हुए थे. घटनास्थल से एक पत्थर भी बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर उसे पीट-पीटकर मारने के लिए किया गया था. वर्धा के पुलिस अधीक्षक (SP) सौरभ कुमार अग्रवाल ने गुरुवार (जुलाई, 16, 2026) को बताया कि जांचकर्ताओं को शक है कि हत्या से पहले यौन उत्पीड़न हुआ था. पूरी स्थिति का पता लगाने के लिए मेडिकल जांच की जा रही है.

किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. FIR में अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है और हत्या, बलात्कार, यौन हिंसा और घर में जबरन घुसने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसके साथ-साथ ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण’ (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

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पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने शुरू में पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया था. उनमें से एक, राहुल राजू मडावी (30 साल) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. राजू मडावी पीड़िता के घर के बगल की जमीन पर खेतिहर मजदूर का काम करता था. चौदह विशेष पुलिस टीमें बनाई गई हैं और अब एक विशेष जांच दल (SIT) मामले की जांच कर रहा है. महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने इस हत्या को बेहद निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में तुरंत कार्रवाई की और दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास जारी हैं.

फांसी की सजा देने की मांग

पोस्टमॉर्टम के बाद, जब शव परिवार को सौंपा जा रहा था, तो रिश्तेदारों और स्थानीय निवासियों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. एम्बुलेंस के पीछे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया. स्थानीय निवासियों ने कुछ समय के लिए सड़क भी जाम कर दी और आरोपी के लिए मौत की सजा और मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग की. किसी भी तरह की और गड़बड़ी को रोकने के लिए गांव में पुलिस को तैनात किया गया है. अब तक किसी और की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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