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उम्रकैद की सजा काट रहा शख्स पैरोल पर आया बाहर, जेल लौटने से 2 दिन पहले कर दी पत्नी की हत्या

UP News Today: कल्लन रायकवार अपने नाती की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. बुधवार 16 सितंबर को पैरोल खत्म होने पर उसे वापस जेल लौटना था.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 15, 2026, 8:18 PM IST
Police Generic. (Representational Photo, pexels )
Police Generic. (Representational Photo, pexels )

UP News Today: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. महोबा के कुलपहाड़ इलाके में एक सजायाफ्ता अपराधी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद एक और हत्या कर दी. कल्लन रायकवार अपने नाती की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की त्रिशूल से हत्या कर दी. कल्लन रायकवार को बुधवार (सितंबर, 16, 2026) को मध्य प्रदेश की सतना जेल लौटना था. ‘Indian Express’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि रविवार (सितंबर, 13, 2026) रात कल्लन का अपनी 45 साल की पत्नी चंपा से झगड़ा हुआ था. उसने आरोप लगाया कि चंपा ने उसके खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी है. इसके बाद उसने कथित तौर पर त्रिशूल से उसके सिर और गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने कल्लन को किया गिरफ्तार

आरोपी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और यह बात अगली सुबह तब सामने आई जब उसने पास में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि कल्लन का हिंसक व्यवहार का इतिहास रहा है. महोबा के पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने कहा, कल्लन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा. कल्लन सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

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नाती की हत्या में सजा काट रहा कल्लन

कुलपहाड़ पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अवधेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कल्लन को 2014 में मध् प्रदेश के नौगांव में अपनी बेटी के 10 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसे पत्थर से बच्चे का सिर कुचलने का दोषी पाया गया था और 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कल्लन हाल ही में 14 दिन की पैरोल पर घर आया था. उसका बेटा मुन्ना दिल्ली में मजदूरी करता है. वहीं, एक और बेटे की मौत करीब चार साल पहले हो गई थी.

खाने में जहरीली चीज मिलाने का था शक

पुलिस के मुताबिक, उन्हें सोमवार सुबह सूचना मिली कि रगाउलिया बुजुर्ग गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर पर पत्नी की हत्या कर दी है. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और कल्लन को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान कल्लन ने कहा कि उसे शक था कि उसकी पत्नी ने उसके खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी है. हत्या के बाद उसने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया. पुलिस को कल्लन अपने घर पर ही इंतजार करता हुआ मिला.

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Parinay Kumar

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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