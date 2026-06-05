  • Hindi
  • Crime
  • Mohali Punjab Viral Video Google Trends Today Girl Stabbed To Death By Ex Boyfriend Video Went Viral

Shocking Video: लड़की का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया आशिक, 35 सेकंड में 30 बार चाकू मारकर कर दी हत्या

Aaj Ka Viral Video: शख्स ने महज 35 सेकंड के भीतर लड़की पर दर्जनों वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. लड़की की पहचान डिंपल के रूप में हुई है, जो बेस्टेक मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी.

Written by: Ikramuddin
Published: June 5, 2026, 5:01 PM IST
Shocking Video: लड़की का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया आशिक, 35 सेकंड में 30 बार चाकू मारकर कर दी हत्या
हत्यारे आशिक का ये वीडियो देखकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएंगे. (Photo/X)

Mohali Murder Viral Video: एकतरफा प्यार में अंधे हो चुके एक शख्स ने मोहाली के बेस्टेक मॉल में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसने हर किसी को दहला दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी अपनी महिला सहकर्मी पर बेरहमी से चाकू से हमला करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि महज 35 सेकंड के भीतर लड़की पर दर्जनों वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. लड़की की पहचान डिंपल के रूप में हुई है, जो बेस्टेक मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी. आरोपी हरजिंदर सिंह भी उसी कंपनी का कर्मचारी था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हरजिंदर डिंपल से एकतरफा प्यार करता था और लंबे समय से उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

और पढ़ें: Viral Video: चोरी के शक में आदमी को बिजली के खंभे से बांध दिया, फिर रॉड और डंडों से पीटने लगे लोग

लड़की ने बात नहीं की तो गुस्सा हो गया शख्स

बीते गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे हरजिंदर ने डिंपल को रोककर बात करनी चाही, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया. इसी बात से गुस्साए आरोपी ने अपने पास रखा चाकू निकाला और डिंपल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मॉल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही युवती खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कंपनी के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया. वहीं हरजिंदर सिंह का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

अभी तक क्या कुछ पता चला

फेज-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी अमन बैदवान के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या के पीछे एकतरफा प्यार की वजह सामने आई है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. उधर, पुलिस जब आरोपी के पटियाला स्थित घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला. पड़ोसियों ने बताया कि घर में कोई स्थाई रूप से नहीं रहता और परिवार के सदस्य कभी-कभार ही वहां आते हैं. फिलहाल पूरे इलाके में इस सनसनीखेज वारदात की चर्चा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (इनपुट्स एजेंसी)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Crime की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.