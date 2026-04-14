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मायानगरी मुंबई में ड्रग ओवरडोज से MBA के 2 छात्रों की मौत, जानिये पुलिस जांच में क्या-क्या आया सामने

Mumbai News: पुलिस सूत्रों ने बताया कि इवेंट में शामिल कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ड्रग्स लिए थे. पुलिस का कहना है कि उन्होंने बैन ड्रग MDMA का सेवन किया था.

Published date india.com Published: April 14, 2026 3:37 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Dance at party

Mumbai News: मायानगरी मुंबई से ड्रग ओवरडोज में दो छात्रों की मौत का मामला सामने आया है. मुंबई में एक म्यूजिक इवेंट में शामिल होने के बाद ड्रग ओवरडोज से MBA के 2 छात्रों की जान चली गई. यह घटना 11 अप्रैल की है, जब गोरेगांव के NESCO सेंटर में लगभग 4,000 लोग 2,000 रुपये की एंट्री फीस देकर कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे. NDTV ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ अटेंडीज ने कथित तौर पर ड्रग्स लिए थे. पुलिस का कहना है कि उन्होंने बैन ड्रग MDMA लिया था. रात करीब 12:00 बजे, तीन स्टूडेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. 24 साल की छात्रा और 28 साल के छात्र की बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि 25 साल की छात्रा की हालत गंभीर है.

ड्रग्स सप्लाई करने वाला छात्र भी गिरफ्त में

मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मरने वाले स्टूडेंट्स में से एक ने इवेंट के रास्ते में टैक्सी के अंदर एक गोली खा ली थी. बाद में उसने इवेंट में दूसरी गोली ले ली, जिससे ओवरडोज हो गया. सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों ने अब कन्फर्म किया है कि मौत का कारण ओवरडोज था. ये गोलियां सप्लाई करने वाला आदमी भी एक स्टूडेंट बताया जा रहा है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि आरोपी के पास से छह से सात गोलियां बरामद की गईं. जांच में पता चला है कि ड्रग्स मुंबई के बाहर से लाए गए थे.

जांच में क्या आया सामने?

गिरफ्तार किए गए लोगों में इवेंट ऑर्गनाइजर विहान उर्फ ​​आकाश सामल, NESCO इवेंट ऑर्गनाइज़ेशन एंड मैनेजमेंट के सनी विनोद जैन और इंटरनल सिक्योरिटी टीम के मेंबर बालकृष्णन बलराम और दो दूसरे स्टूडेंट भी शामिल हैं. इवेंट में डांस करते हुए लोगों का एक वीडियो भी अब वायरल हो गया है.  जांच में पता चला है कि ड्रग्स मुंबई के बाहर से लाए गए थे. NESCO सेंटर ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है. एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और संबंधित अधिकारियों को उनकी चल रही जांच में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं. यह पक्का करने के लिए कि तथ्य जल्द से जल्द सामने आएं, सभी जरूरी जानकारी और मदद दी जा रही है.’

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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