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Newlywed Bride Poisoned Her Husband And Fled The House With Jewellery And Cash Know The Story

शादी के तुरंत बाद ही नई नवेली दुल्हन ने सांस को दे दिया जहर, गहने-कैश लेकर घर से हुई फरार- जानें पूरा मामला

Rajasthan News Hindi: पुलिस की जांच में यह सामने आया कि रेखा ने हरियाणा के सिरसा की अपनी मौसी पिंकी की मदद से कई नौजवानों को इसी तरह की स्कीम में फंसाया था.

Rajasthan News Hindi: राजस्थान के अलवर से धोखे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां नई-नवेली दुल्हन रेखा कौर ने कथित तौर पर अपनी सास को जहर दे दिया और शादी के ठीक एक महीने बाद गहने और कैश लेकर फरार हो गई. इस घटना से उसके पति विक्रमजीत सिंह और उसका परिवार गहरे सदमे में है. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रमजीत ने 26 मई, 2025 को एक गुरुद्वारे में रेखा से शादी की थी. शादी में विक्रमजीत ने पांच लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए थे. इस जोड़े ने 9 मई, 2025 को कोर्ट से मंजूर लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर साइन किया था, जो रेखा और उसकी मौसी पिंकी कौर के इस भरोसे पर था कि उसके पहले पति से उसका तलाक फ़ाइनल हो गया है. रेखा अभी भी शादीशुदा थी और उसकी पिछली शादी से दो बच्चे थे.

शादी के बाद बदला रेखा का बर्ताव

शादी के तुरंत बाद ही उसका बर्ताव बदल गया. 23 जून, 2025 को, कथित तौर पर उसने अपनी सास को परोसी गई खिचड़ी में फिनाइल मिला दिया, जिससे वह अस्पताल पहुंच गईं. जब परिवार का पूरा ध्यान अस्पताल पर था, तब रेखा ने कथित तौर पर सोने और चांदी के हार, चूड़ियां और अंगूठियां समेत कई लाख रुपये की जूलरी और 30,000 रुपये कैश लेकर घर से भाग गई.

रेखा ने कई नौजवानों को फंसाया

जांच में पता चला कि रेखा ने हरियाणा के सिरसा की अपनी मौसी पिंकी कौर की मदद से कथित तौर पर कई नौजवानों को इसी तरह की स्कीम में फंसाया था. पिंकी कौर ने कथित तौर पर विक्रमजीत को चेतावनी दी थी कि वह रेखा को चैलेंज नहीं कर सकता और वह उन्हीं तरीकों से दोबारा शादी कर लेगी. विक्रमजीत ने शुरू में पुलिस से मदद लेने की कोशिशें नाकाम रहीं. उसने 14 जुलाई, 2025 को अरावली विहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद, उसने दोनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी.

शादी के कुछ ही हफ्ते बाद सबकुछ बदल गया

विक्रमजीत ने बताया कि रेखा ने उसे यकीन दिलाया था कि वह अपने अतीत के बावजूद कानूनी तौर पर शादी करवा सकती है. उसने कहा,’मैंने उस पर पूरा भरोसा किया. कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया. जहर देना, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पहले से तय था.’ अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि रेखा और उसकी मौसी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी का एक पैटर्न अपनाया था, जिसमें उन्होंने हरियाणा और राजस्थान में कई आदमियों को टारगेट किया था. जांच जारी है और पुलिस ने संकेत दिया है कि कोर्ट प्रोसेस के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले ने अलवर में सनसनी फैला दी है.

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