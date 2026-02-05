By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
17 संदिग्धों के DNA सैंपल के बाद मिला रेप का आरोपी, फिर सामने आया ऐसा सच- जानकर हिल जाएंगे आप
Mumbai News Today: पीड़ित महिला के साथ उसके पिता ने ही रेप किया था और जब वह प्रेग्नेंट हुई तब इस मामले का खुलासा हुआ. महिला न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है.
Mumbai News Today: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कफ परेड इलाके से एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है. यह मामला इंसानियत और रिश्ते को शर्मसार करने वाला भी है. महिला न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है. पुलिस ने अपराधी को तलाश करने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया इसके बाद उसने महिला के पिता को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 17 संदिग्ध आरोपियों का DNA टेस्ट करवाया और तब जाकर असली अपराधी गिरफ्त में आया. DNA टेस्ट से भ्रूण के साथ पिता का रिश्ता कंफर्म होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
यह खौफनाक मामला पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था. पुलिस ने मामले में एक दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया था और एक 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया था, दोनों की पहचान महिला ने रेप करने वालों के तौर पर की थी. पुलिस ने बताया कि दूसरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जो इस अपराध की भयावहता को दिखाता है.
क्या है पूरा मामला?
सितंबर 2025 में महिला ने अपनी दादी से पेट में तकलीफ की शिकायत की. हाथ के इशारों से उसने बताया कि उसे पेट में ‘कीड़े रेंगने’ जैसा महसूस हो रहा है. इसके बाद उसे शहर के कामा एंड अल्बलेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. मेडिकल जांच में पता चला कि वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है. हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने बताया कि शुरुआत में उन्हें बातचीत में दिक्कत हुई, क्योंकि महिला बयान देने में असमर्थ थी और देना भी नहीं चाहती थी. इसके बाद पुलिस ने पिता से बात की, जिसने यौन शोषण के बारे में सवालों को सिरे से खारिज कर दिया. वह यह नहीं बता पाया कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई? यहां तक की उसने शिकायत दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया. हालांकि, काउंसलिंग के बाद महिला शिकायत दर्ज कराने को तैयार हो गई.
17 संदिग्धों के लिए गए DNA सैंपल
उसके तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों, यानी दूसरे आदमी और लड़के को गिरफ्तार किया. उन्होंने पिता सहित 17 संदिग्धों के DNA और खून के सैंपल भी लिए और रेप करने वाले की पहचान के लिए भ्रूण के जेनेटिक डेटा से उनका मिलान किया. 27 जनवरी को रिपोर्ट में सिर्फ एक पॉजिटिव मैच सामने आया और उसे देखकर पुलिस भी चौंक गई. DNA टेस्ट लड़की के पिता से मैच हुआ.पुलिस के मुताबिक, रेप पिछले साल मार्च और 21 सितंबर के बीच कभी हुआ था. पुलिस ने इसके बाद केस दर्ज कर लिया. मामले की जांच की जा रही है.